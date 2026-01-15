Home AttualitàFalse e-mail utilizzano il nome del Ministero della Salute per rinnovare la tessera sanitaria: attenzione alla nuova truffa
False e-mail utilizzano il nome del Ministero della Salute per rinnovare la tessera sanitaria: attenzione alla nuova truffa

Le e-mail fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria

di Redazione
Grosseto. Stanno circolando in questi giorni false e-mail che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria.

Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

Come funziona la truffa

Le e-mail fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Come riconoscere e evitare la truffa

Il Ministero della Salute non invia e-mail con link per il rinnovo della tessera sanitaria, nè richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

Il Movimento Difesa del Cittadino di Grosseto ricorda che:

  • la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni;
  • in assenza di smarrimento o furto non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo;
  • la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza;
  • eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare:

  • non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette;
  • non fornire dati personali o sensibili;
  • cancellare immediatamente il messaggio.
