“Oltre il muro”: ecco il laboratorio cinematografico che unisce scuola e carcere

Grosseto. L’associazione Operazione Cuore ets , ideatrice del progetto, presenta “Oltre il muro”, laboratorio cinematografico 2025/2026 che unisce scuola e carcere e che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

Il laboratorio ha preso avvio con la prima fase dedicata alla scrittura della sceneggiatura, svoltasi il 12, 13 e 14 gennaio nel carcere di Massa Marittima.

Hanno partecipato gli studenti della Scuola pontificia Pio IX di Roma, dell’Isis Carducci Volta Pacinotti di Piombino e un gruppo di detenuti del carcere, guidati dallo sceneggiatore Valerio Cruciani e dal regista Michele Collavitti.

Tre giorni di lavoro intenso, ascolto e collaborazione, in cui sono emerse grande empatia e coesione.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla direttrice del carcere, dottoressa Maria Cristina Morrone, e dalla responsabile dell’Area trattamentale, la dottoressa Marilena Rinaldi.

Presenti anche il direttore della Scuola pontificia Pio IX di Roma, Fratel Andrea Bonfanti, le professoresse Lorella Niccolini e Odetta Barani e la presidente dell’associazione Operazione Cuore, Laura Romeo.

«In questi giorni ho sentito una profonda umanità – dichiara Laura Romeo –, ho visto cadere muri invisibili fatti di diffidenza e pregiudizi. È nato un incontro vero tra persone, fatto di ascolto e rispetto. Alla fine del laboratorio ho provato un’emozione intensa, perché quando l’umanità emerge così chiaramente, lascia un segno profondo».

Il laboratorio proseguirà con il secondo step a marzo, dedicato alle riprese del cortometraggio, e si concluderà con la presentazione pubblica a maggio a Massa Marittima

“Oltre il muro” è patrocinato dal Comune di Massa Marittima e dal Comune di Piombino, e finanziato da associazione Operazione Cuore, associazione Fratel Emanuele Francesconi Onlus, Scuola pontificia Pio IX, Diocesi di Massa Marittima, Comune di Piombino, Isis Carducci Volta Pacinotti.

Un’esperienza che conferma come il cinema possa diventare strumento di dialogo, inclusione e crescita, capace di creare ponti autentici tra mondi solo apparentemente lontani