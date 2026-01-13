Home GrossetoCasaPound organizza la festa del tesseramento: “Momento di incontro e partecipazione”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

CasaPound organizza la festa del tesseramento: “Momento di incontro e partecipazione”

L'iniziativa è in programma sabato 17 gennaio

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Sabato 17 gennaio, dalle 17.30 alle 20.00, nella sede di via Monterosa 132, si terrà la festa del tesseramento di CasaPound  Grosseto.

“L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e di partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le attività e i progetti portati avanti da CasaPound sul territorio – si legge in una nota del movimento -. Durante il pomeriggio sarà possibile tesserarsi, confrontarsi con i militanti e trascorrere alcune ore in un clima conviviale. La festa del tesseramento vuole essere un’occasione per rafforzare il legame con la comunità locale e per presentare le iniziative future, all’insegna della condivisione e dell’impegno associativo”.

L’ingresso è libero.

