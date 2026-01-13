CasaPound organizza la festa del tesseramento: “Momento di incontro e partecipazione”

Grosseto. Sabato 17 gennaio, dalle 17.30 alle 20.00, nella sede di via Monterosa 132, si terrà la festa del tesseramento di CasaPound Grosseto.

“L’iniziativa rappresenta un momento di incontro e di partecipazione aperto a iscritti, simpatizzanti e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino le attività e i progetti portati avanti da CasaPound sul territorio – si legge in una nota del movimento -. Durante il pomeriggio sarà possibile tesserarsi, confrontarsi con i militanti e trascorrere alcune ore in un clima conviviale. La festa del tesseramento vuole essere un’occasione per rafforzare il legame con la comunità locale e per presentare le iniziative future, all’insegna della condivisione e dell’impegno associativo”.

L’ingresso è libero.