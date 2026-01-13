“Un altro mondo è possibile?”: Giuseppe Cognetti presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 16 gennaio, alle 17, alla Fondazione Polo universitario grossetano, sarà presentato il libro di Giuseppe Cognetti “Un altro mondo è possibile? Pace, dialogo e nuovo umanesimo”. Ne parlerà lo stesso autore, assieme a Giuseppe Mainardi; il sassofonista Piero Bonzi eseguirà brani musicali.

Il libro

In un’epoca di fratture, ansia, distanze, l’opera invita a ripensare la storia e a riflettere sulle vicende contemporanee non con utopie o pregiudizi, ma con un realismo audace e fiducioso. Cosa significa oggi costruire la pace? Quale ruolo ha il dialogo tra culture, religioni, generazioni? E come può nascere un “nuovo umanesimo” in grado di mettere al centro l’uomo, non il profitto?

Giuseppe Cognetti è un intellettuale interdisciplinare che, dopo una carriera scientifica di rilievo in biologia marina, ha approfondito la filosofia interculturale e la spiritualità. Docente universitario, ha pubblicato saggi, rivestito ruoli istituzionali e associativi, fondato e diretto master e laboratori, organizzato convegni sul dialogo tra culture e religioni.

Il suo ultimo libro riflette questa evoluzione, proponendo un “nuovo umanesimo” basato sulla concordia e il rispetto delle diversità.

“Non basta criticare il mondo com’è. Bisogna immaginare quello che potrebbe essere e poi agire, passo dopo passo, con coraggio e umiltà”, sostiene il professor Giuseppe Cognetti, studioso e voce profetica, che vuole consegnare una speranza, ma anche proporre di sostenere una sfida, a chi crede che un altro mondo è possibile quanto necessario.

L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri.