Ospedale Misericordia: 12 incontri per scoprire i servizi del punto nascita

Grosseto. Si terrà giovedì 15 gennaio il primo appuntamento del 2026 per scoprire i servizi offerti dal punto nascita di Grosseto.

Gli incontri si tengono dalle 11 alle 13 nell’auditorium della nuova ala dell’ospedale e sono organizzati dalle ostetriche con la partecipazione delle ginecologhe, dei neonatologi e degli infermieri della Terapia intensiva neonatale del Misericordia. L’obiettivo è quello di far conoscere il percorso che va dalla rete dei consultori, fino al punto nascita di Grosseto.

Durante gli incontri, verranno illustrati e approfonditi i principali servizi offerti, tra cui:

l’assistenza alla gravidanza ad alto e basso rischio ostetrico;

il travaglio ed il parto fisiologico, con possibilità di utilizzo di tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore, come il travaglio e parto in acqua;

la promozioni delle posizioni libere in travaglio e parto;

il sostegno al contatto pelle a pelle e l’avvio precoce dell’allattamento al seno;

la gestione del post-partum, con attenzione al benessere materno e neonatale;

l’assistenza al neonato all’interno della terapia intensiva neonatale;

Gli incontri non necessitano di prenotazione e rappresentano un momento di dialogo diretto con i professionisti, durante il quale le donne e le famiglie possono porre domande, chiarire dubbi e conoscere da vicino l’organizzazione del reparto, in un’ottica di trasparenza, accoglienza e continuità assistenziale.

Gli appuntamenti sono programmati a cadenza mensile, i successivi si terranno il 19 febbraio, il 19 marzo, il 16 aprile, il 21 maggio, il 18 giugno, il 16 luglio, il 20 agosto, il 17 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 17 dicembre.

Per informazioni, telefonare allo 0564.485133 o scrivere un’e-mail a serena.pepi@uslsudest.toscana.it.