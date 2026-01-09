Home Cultura & Spettacoli“Totalmente incompatibili”: ancora pochi biglietti per assistere all’anteprima nazionale dello spettacolo
Successo per la doppia data dello spettacolo in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica

Follonica (Grosseto). L’anteprima nazionale di “Totalmente incompatibili” di Corrado Nuzzo e Maria di Biase vedrà la presenza di circa 800 persone nelle due date in programma la Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Ha registrato il tutto esaurito, infatti, lo spettacolo in calendario sabato 10 gennaio, mentre ci sono ancora pochi posti disponibili per la replica di domenica 11 gennaio, alle 21.15, al teatro comunale della Città del golfo.

Lo spettacolo

“Totalmente incompatibili” è scritto e interpretato da Nuzzo e Di Biase, con la coproduzione di Agidi e Nido di ragno e organizzato da Ad Arte Spettacoli, come fuori programma della stagione teatrale. Una messa in scena che prende spunto dalla loro vita, professionale e di coppia, e dall’osservazione curiosa delle vite degli altri. In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono felicemente inadattabili e con il loro spettacolo cercheranno di codificare il presente, riducendo al minimo il confronto con il passato e la paura per il futuro. Troveranno un punto di accordo o resteranno totalmente incompatibili? Lo scopriranno solo gli spettatori.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase

Da più di 20 anni lavorano in coppia: insieme hanno sperimentato e affinato uno stile comico molto personale ed originale che mette d’accordo un largo successo di pubblico con un’ottima critica, distinguendosi per l’uso di un linguaggio surreale che è diventato ormai il loro marchio di fabbrica. Come autori e interpreti spaziano dal teatro comico a quello drammatico, dall’esperienza radiofonica a quella televisiva e cinematografica.

Prossimi appuntamenti

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda riprenderanno domenica 18 gennaio con “Sandokan o la fine dell’avventura”, de I sacchi di sabbia, tratto dal romanzo “Le tigri di Mompracem” di Emilio Salgari per la rassegna “Famiglie a teatro”. Il 3 febbraio, invece, per la stagione teatrale “La ricerca degli opposti” saranno Tindaro Granata e Lucia Lavia ad esibirsi ne “Il malato immaginario”, mentre il 21 febbraio, per la rassegna “Altri percorsi”, ci sarà lo spettacolo “Cantami d’amore” di e con Edoardo Prati.

Biglietti e informazioni

I biglietti per “Totalmente incompatibili” sono in vendita al prezzo di 25 euro (posto unico numerato) alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, in via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/

