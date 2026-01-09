“Il bar sotto il mare”: lo spettacolo inaugura la stagione teatrale in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 11 gennaio, alle 21.15, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo riparte la stagione teatrale, curata da Comune di Monterotondo Marittimo e Fondazione Toscana Spettacolo, in sinergia con Officine Papage.

Il primo appuntamento sarà con “Il bar sotto il mare”, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni, riadattato da Emilio Russo, che ne cura anche la regia. Gli artisti in scena (Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti, Cosimo Zannelli), danno vita a un’irresistibile miscela di parole e musica dal vivo per un omaggio imperdibile al grande scrittore bolognese, scomparso lo scorso settembre: un’occasione unica per rivivere insieme i suoi racconti, capaci di far ridere, riflettere e lasciare una traccia indelebile negli spettatori di ogni età.

Una ripartenza di stagione dal ritmo incalzante, tra personaggi comici e fantasiosi: un omaggio alla letteratura, alla musica e, naturalmente, al teatro!.

“La ripartenza della stagione teatrale del Teatro del Ciliegio rappresenta per la nostra comunità un momento di grande valore culturale e sociale – dichiara il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine –. Un cartellone di qualità, che conferma il teatro come luogo di incontro, crescita e condivisione. Investire nella cultura significa investire nella vitalità del nostro paese, offrendo occasioni di riflessione, emozione e partecipazione a cittadini di tutte le età”.

“Un programma di spettacoli per conoscere, interrogarsi, gioire, emozionarsi. Nella nuova stagione del Teatro del Ciliegio – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, Cristina Scaletti – si incontrato autori e interpreti di assoluto valore in grado di accompagnare gli spettatori lungo un meraviglioso percorso di scoperta, consolidando un progetto che mantiene sempre al centro il teatro di Monterotondo Marittimo e la sua comunità”.

“Per la stagione 2025/26 – sottolinea la direttrice della Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta – a Monterotondo Marittimo si alterneranno interpreti di spicco come Paolo Rossi e Ugo Dighero, tra i protagonisti di un cartellone in cui gli spettatori potranno apprezzare testi di Dario Fo, Stefano Benni, Oscar De Summa, tra leggerezza, umorismo e profondità. Un cartellone caratterizzato dalla varietà dei temi, in cui, accanto alla prosa, viene riservato spazio avvincente anche al circo contemporaneo e alla musica”.

Informazioni

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20.00.

In occasione della prima data della stagione, domenica 11 gennaio, la biglietteria sarà aperta dalle 19.45.

Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo dalle 16.00 alle 18.00.