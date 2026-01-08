La musica incontra il territorio: torna il festival internazionale “Music & Wine”

Grosseto. L’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto, in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto “Jean-Xavier Lefévre”, presenta la XXXVI edizione del festival internazionale “Music & Wine”, storica manifestazione musicale che tornerà nel 2026 con un ricco programma di conferenze musicali, concerti e incontri culturali sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Il festival, da sempre attento all’evoluzione dei gusti del pubblico e alla valorizzazione del territorio, conferma anche per questa edizione la formula che ne ha decretato il successo: la conferenza musicale, un raffinato dialogo tra parola e musica, con la partecipazione di musicisti di fama internazionale ed esperti del settore che guideranno il pubblico all’ascolto attraverso esecuzioni dal vivo. A rendere unica l’esperienza, come da tradizione, saranno le presentazioni dei migliori vini della Maremma, che accompagneranno ogni incontro, a cura di “Rosae Maris” e “Ses – Scuola europea sommelier”.

«Il festival internazionale “Music & Wine” – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della vitalità culturale di Grosseto. Un’iniziativa capace di coniugare musica di alto livello, divulgazione, valorizzazione dei nostri luoghi culturali e promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Anche nel 2026 questa manifestazione conferma la sua vocazione internazionale e la sua attenzione al pubblico, proponendo un format accessibile, raffinato e di grande qualità. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un progetto che rafforza l’identità culturale della città, crea occasioni di incontro e rende Grosseto sempre più attrattiva, sia per i cittadini sia per i visitatori».

La rassegna prevede per il periodo invernale 2026 quattro conferenze musicali, in programma la domenica pomeriggio alle 17.00, nella sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. Prima di ogni appuntamento sarà possibile partecipare, su base facoltativa, a una visita guidata al Museo, contribuendo così alla valorizzazione di uno dei luoghi culturali più significativi della città.

Programma invernale di “Music & Wine” al Museo di storia naturale della Maremma

Domenica 11 gennaio – Ore 17.00

“I solisti internazionali”

Guida all’ascolto con Cihat Askin (violino, Turchia) e Frank Wasser (pianoforte, Germania).

Domenica 18 gennaio – Ore 17.00

“Ombre sull’acqua – La musica e la parola”

Guida all’ascolto con l’attore Andrea Giuli, esperto e docente di storytelling, e Moira Michelini (pianoforte).

Domenica 25 gennaio – Ore 17.00

“Quando la musica canta: Gershwin e Puccini”

Guida all’ascolto del maestro Adolfo Capitelli, pianista e direttore del Teatro Belli di Roma, con il duo pianistico Capitelli-Calvani.

Domenica primo febbraio – Ore 17.00

“Il sole nella voce” (omaggio a Luciano Pavarotti)

Guida all’ascolto con la pianista Nadia Testa, concertista e operatrice culturale, e il tenore Francesco Fortes Ciotola.

Il festival proseguirà anche nella stagione estiva 2026 con ulteriori appuntamenti della sezione “Music & Wine in Maremma”, che coinvolgeranno le frazioni del Comune di Grosseto e altri Comuni della provincia, con il Comune di Grosseto nel ruolo di capofila.

La promozione dell’evento sarà curata attraverso materiale cartaceo, il sito ufficiale www.musicwinefestival.it, i canali social, mailing list dedicate e i principali organi di stampa e media radiotelevisivi locali e nazionali, in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune di Grosseto e quello dell’associazione Amici del Quartetto.