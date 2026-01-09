Si alza il sipario sulla stagione teatrale: il programma degli spettacoli

Home AmiataSi alza il sipario sulla stagione teatrale: il programma degli spettacoli
Arcidosso (Grosseto). Prende il via martedì 27 gennaio la nuova stagione teatrale dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che, anche per il 2025/2026 rinnovano la collaborazione culturale tra i due storici spazi teatrali del territorio: il Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il Teatro amiatino di Castel del Piano.

Un progetto culturale unitario che propone sette spettacoli fino al mese di aprile, attraversando generi, linguaggi e registri diversi: dalla grande drammaturgia classica alla comicità contemporanea, dal teatro civile alla narrazione, con artisti di primo piano della scena nazionale.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00. La campagna abbonamenti è aperta fino al 28 gennaio.

Il programma

Martedì 27 gennaio – Arcidosso

“Il Misantropo”: il capolavoro di Molière rivisitato come una brillante commedia sociale, ambientata in un atelier di moda. Mercoledì 28 gennaio matinée.

Sabato 7 febbraio – Castel del Piano

“Stand Up Classic”: Paolo Rossi reinventa i grandi classici – da Omero a Shakespeare – rendendoli attuali, ironici e profondamente contemporanei.

Mercoledì 18 febbraio – Castel del Piano

“Lu Santo Jullare Francesco”: Ugo Dighero porta in scena il celebre testo di Dario Fo, raccontando la vita di San Francesco con leggerezza, gioco e poesia.

Domenica primo marzo – Arcidosso

“Delitti esemplari”: un carosello surreale e comico di confessioni che mette a nudo vizi, ossessioni e mediocrità dell’animo umano.

Giovedì 12 marzo – Castel del Piano

“Amori impossibili”: ispirato a “Il soldatino di piombo”, uno spettacolo fiabesco che invita a rallentare e a ritrovare immaginazione e stupore. Venerdì 13 marzo matinée.

Martedì 31 marzo – Arcidosso

“Il bar sotto il mare” dai racconti di Stefano Benni, uno spettacolo che intreccia musica e parole, popolato da personaggi visionari e irresistibili.

Sabato 11 aprile – Arcidosso

“La famiglia Campione”: gli Omini raccontano tre generazioni a confronto nella provincia italiana, tra comicità, memoria e vita quotidiana.

Biglietti e abbonamenti

Abbonamento (7 spettacoli): intero 72 euro – ridotto 65 euro

Biglietto singolo: intero 12 euro – ridotto 11 euro

Studenti e Under 30: biglietto speciale 8 euro

Regalo di compleanno: ingresso gratuito nel giorno del compleanno

Riduzioni: possessori della Carta dello Spettatore Fts (solo biglietti singoli) e over 65.

Prenotazioni

Biblioteca di Arcidosso: tel. 0564 965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00).

Associazione Nè Arte Nè Parte:  tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle19.00).

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.

Teatro degli Unanimi
Piazza Cavallotti 4 – Arcidosso

Teatro amiatino
Piazza Arcipretura – Castel del Piano

