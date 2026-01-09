Dipartimento di Medicina diagnostica, trasfusionale e dei servizi: il dottor Enrico Saloni nuovo direttore

Grosseto. Il dottor Enrico Saloni è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento di Medicina diagnostica, trasfusionale e dei servizi della Asl Toscana sud est. Contemporaneamente continuerà a guidare l’Unità operativa complessa di Radiologia del presidio ospedaliero dell’alta Valdelsa e del poliambulatorio di Pian di Ovile a Siena.

L’attivazione del Dipartimento della Medicina diagnostica, trasfusionale e dei servizi segue il progetto del nuovo modello organizzativo della Asl Toscana sud est, che, tenendo conto delle esigenze della rete territoriale e ospedaliera, punta a una progressiva trasformazione digitale dei processi.

Il dottor Saloni ha iniziato a dirigere strutture complesse aziendali dal 2008 nell’Asl 9 di Grosseto e, nell’ambito dell’Asl Toscana sud est, è stato nominato poi direttore di Area funzionale nel 2019 e direttore di Dipartimento nel 2021.

«Mi propongo di mettere al servizio del nuovo Dipartimento la mia lunga esperienza e la motivazione che ancora sento, per completare al più presto un nuovo assetto organizzativo teso al conseguimento di risultati soddisfacenti per il territorio e la rete ospedaliera nel nuovo modello aziendale», commenta il dottor Saloni.