Epifania: nelle parrocchie iniziative e segni legati all’arrivo dei Re Magi

Grosseto. La solennità dell’Epifania, manifestazione di Gesù, Figlio di Dio, a tutti i popoli rappresentati dai Magi d’Oriente, sarà occasione di numerose iniziative nelle parrocchie della diocesi di Grosseto tra momenti di festa, riflessione e condivisione. La narrazione evangelica dei Magi, cercatori di verità e simbolo di un cammino di fede aperto a tutti, si rinnova in diverse comunità con celebrazioni e appuntamenti pensati per bambini, famiglie e fedeli di ogni età.

Il programma

Santa Lucia: oggi, domenica 4 gennaio, si terrà una tombolata solidale aperta a tutta la comunità, occasione di gioia e di raccolta fondi per le attività della Caritas parrocchiale. Dalle 16.00, nel salone della casa famiglia Il Sole, la tombola sarà dedicata a bambini e ragazzi (due tiri). Alle 18.00 inizierà la tombolata per adulti: dopo il primo giro seguirà la cena comunitaria, quindi altri due giri di tombola. Il 6 gennaio i Magi arriveranno alla Santa Messa delle 11.00.

Castiglione della Pescaia: il 6 gennaio i Magi arriveranno a cavallo alla Santa Messa delle 11.00, offrendo alla comunità un momento suggestivo e di intensa partecipazione.

Alberese: nella giornata dell’Epifania si terrà la premiazione della rassegna dei presepi, che ha coinvolto famiglie e gruppi della comunità, valorizzando la tradizione natalizia come espressione di fede e creatività.

Ribolla: nel parco della parrocchia sarà nuovamente allestito il presepe vivente, con l’arrivo dei Magi a cavallo, rinnovando l’incanto della rappresentazione natalizia.

Marina di Grosseto: nel pomeriggio del 5 gennaio le famiglie della catechesi realizzeranno le calze dell’Epifania in collaborazione con il Comitato San Rocco. Le calze saranno distribuite ai bambini il 6 gennaio, al termine della Santa Messa delle 10.00, sul sagrato della chiesa.

Istia: la comunità vivrà una celebrazione semplice, ma significativa, con la distribuzione di caramelle alle famiglie delle case popolari, come segno di attenzione e vicinanza.

Parrocchia di San Giuseppe: il 5 gennaio, alle 15.30, i Magi arriveranno nel salone parrocchiale per un momento di festa dedicato a bambini e famiglie.

Roccastrada: la Santa Messa dell’Epifania sarà animata dai giovani della parrocchia e seguirà la distribuzione della Befana ai bambini del piccolo coro di San Niccolò, in un clima di gioia condivisa.

Roselle: durante la Santa Messa delle 10.30 faranno il loro ingresso i Magi, accompagnati dai soldati romani, in una rievocazione che ricorderà anche la strage degli innocenti.

Parrocchia di San Francesco: nel centro storico, alle 16.00, si terrà il presepe animato e, alle 18.00, la Santa Messa con l’arrivo dei Re Magi. Le iniziative proposte vogliono essere un’occasione per vivere insieme la gioia dell’Epifania e riscoprirne il significato più profondo: Cristo, luce per tutti i popoli, che illumina il mondo e invita ciascuno a mettersi in cammino.

A Campagnatico, alle 15.30, nella pieve di San Giovanni Battista, la Messa presieduta dal Vescovo per l’inizio ufficiale del ministero di parroco di don Alessandro Ortalli, che guiderà anche la comunità di Montorsaio.