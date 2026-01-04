Home FollonicaEpifania: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Grosseto
FollonicaGrossetoNotizie dagli Enti

Epifania: le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Grosseto

Lunedì 5 gennaio è prevista la chiusura degli uffici

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views

Grosseto. Sei Toscana ricorda le modifiche ai servizi nei giorni di festa.

Lunedì 5 gennaio è prevista la chiusura degli uffici, mentre per l’Epifania (6 gennaio) resteranno chiusi anche tutti i centri di raccolta, gli sportelli al cittadino e il numero verde.

Nel comune di Grosseto, per le utenze del territorio aperto (Aiali, Laghi, Sbirro, Trappola, Grancia, e zona di campagna compresa fra Alberese e Rispescia) martedì 6 gennaio la raccolta domiciliare, solitamente svolta nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le 6.

A Follonica non saranno effettuati i ritiri a domicilio degli sfalci a Campi Alti (previsti il martedì).

Nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Civitella Paganico, GavorranoMagliano in ToscanaMonterotondo Marittimo,  Massa Marittima e Roccastrada i servizi di raccolta domiciliare si svolgeranno regolarmente secondo i rispettivi calendari.

I dettagli sono riportati per ciascun comune sul sito di Sei Toscana www.seitoscana.it e sull’app Iren ambiente nella sezione notifiche.

Nell’augurare a tutti un felice anno nuovo, Sei Toscana raccomanda il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali. 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Musica, sculture, giochi per bambini, birra e panini:...

Epifania: nelle parrocchie iniziative e segni legati all’arrivo...

Muore a 52 anni stroncata da un malore:...

Danza contemporanea e arte: torna nella Chiesa dei...

Attacco degli Usa al Venezuela: la condanna di...

Referendum riforma sulla giustizia: in città nasce il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: