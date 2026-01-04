Musica, sculture, giochi per bambini, birra e panini: torna “Si brucia la befana”

Home Cultura & SpettacoliMusica, sculture, giochi per bambini, birra e panini: torna “Si brucia la befana”
L'iniziativa è in programma a Marina di Grosseto

di Redazione
Marina di Grosseto. Anche quest’anno il 5 gennaio si celebra a Marina di Grosseto il rito propiziatorio “Si brucia la Befana”, una tradizione nata negli anni ’80 ed oggi fortemente sentita da tutta la comunità marinese.

L’evento si tiene nella centrale piazza del mercato, dalle 15 fino a notte inoltrata.

Il programma

Il programma della festa comprende animazione per bambini, l’esposizione di sculture realizzate da artisti di “Carving” (l’arte di scolpire il legno con il solo utilizzo della motosegna), stand con vin brulè, birra e panini con salsiccia alla brace, a offerta libera, e dalle 21 il concerto della rock band SciROCKati e l’accensione della grande pira in legno allestita al centro della piazza.

Nel fuoco della pira finiranno prima le sculture di Carving (evento di “Temporary art” debitamente documentato) e finalmente, a concludere la serata, il grande fantoccio della Befana.

Il programma delle festività natalizie di Marina di Grosseto è a cura del centro sociale San Rocco, con la collaborazione del Comune di Grosseto, della parrocchia e di tutte le associazioni locali.

