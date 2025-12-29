Rimosse le bombole di acetilene dopo l’incendio di un furgone: area messa in sicurezza

Home CronacaRimosse le bombole di acetilene dopo l’incendio di un furgone: area messa in sicurezza
di Redazione
di Redazione

Grosseto. L’amministrazione comunale informa che sono state rimosse le bombole di acetilene cautelativamente tumulate in aperta campagna, all’interno di una proprietà privata ad Alberese, a seguito dell’incendio di un veicolo avvenuto lungo l’Aurelia.

L’intervento, eseguito dal Dipartimento dei Vigli del Fuoco, ha consentito la messa in sicurezza definitiva dell’area.

Le bombole, recuperate e collocate in appositi contenitori in legno, sono state consegnate all’azienda specializzata per lo smaltimento. Con la conclusione delle operazioni decadono tutte le interdizioni precedentemente disposte a tutela della pubblica e privata incolumità.

