Rimosse le bombole di acetilene dopo l’incendio di un furgone: area messa in sicurezza

Grosseto. L’amministrazione comunale informa che sono state rimosse le bombole di acetilene cautelativamente tumulate in aperta campagna, all’interno di una proprietà privata ad Alberese, a seguito dell’incendio di un veicolo avvenuto lungo l’Aurelia.

L’intervento, eseguito dal Dipartimento dei Vigli del Fuoco, ha consentito la messa in sicurezza definitiva dell’area.

Le bombole, recuperate e collocate in appositi contenitori in legno, sono state consegnate all’azienda specializzata per lo smaltimento. Con la conclusione delle operazioni decadono tutte le interdizioni precedentemente disposte a tutela della pubblica e privata incolumità.