“Le Strade dell’Archeologia”: i parchi archeologici della Maremma protagonisti della guida di Repubblica

Grosseto. I parchi archeologici della Maremma saranno fra i protagonisti de ” ‘: “, la guida di Repubblica in edicola dal 30 dicembre.

Realizzato in collaborazione con Anas (Gruppo FS Italiane), il volume, con il contributo di testimonial d’eccezione come accademici e artisti (tra cui il cantante Lucio Corsi che parlerà della sua Vetulonia) attraversa il Paese grazie a oltre 50 itinerari, rivelando le meraviglie di numerosi siti archeologici, alcuni dei quali poco conosciuti eppure preziosissimi.

Tra questi, naturalmente il Museo archeologico nazionale e il Parco archeologico di Cosa, il Parco archeologico di Roselle e il Parco archeologico di Vetulonia, con un focus sui tesori che custodiscono e sulle bellezze di varia natura che li circondano.