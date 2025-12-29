I 5 Stelle fanno il punto dopo le regionali: Giacomelli e Castiglione portano in assemblea le priorità della Maremma

Grosseto. Daniela Castiglione e Luca Giacomelli, candidati in Maremma per il Consiglio regionale alle recenti elezioni in Toscana, hanno portato il loro contributo alla prima assemblea convocata a Firenze dopo il voto regionale.

L’intervento in plenaria dei due volti storici del Movimento 5 Stelle in provincia di Grosseto si è aperto con i doverosi auguri di buon lavoro a Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, eletti in Consiglio regionale, e a David Barontini, per il ruolo in Giunta attraverso le deleghe all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile.

“Una presenza, quella dei portavoce nel Governo della Regione Toscana, destinata a risultare fondamentale per incidere proficuamente nelle scelte politiche e per portare avanti i valori ed i punti del programmatici che il Movimento ha proposto durante la campagna elettorale, che sono diventati a pieno titolo parte integrante del programma della Giunta presieduta da Eugenio Giani – si legge in una nota dei 5 Stelle -. Un primo, ma importante passo per ridare centralità e attenzione a quelle zone che negli ultimi anni hanno sofferto di più la crisi dovuta alla pandemia e le molteplici emergenze meteorologiche degli ultimi anni”.

“Abbiamo tutti davanti ai nostri occhi – hanno spiegato Castiglione e Giacomelli – come la costante diminuzione di investimenti e di competitività abbia colpito duramente la Maremma, l’Amiata e le Colline Metallifere e dell’Albegna. Interi settori produttivi di eccellenza, che generano lavoro e introiti fiscali non hanno potuto contare sul doveroso impegno dello Stato. Le risorse non erogate ed i mancati interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei collegamenti stradali e ferroviari hanno fatto il resto, contribuendo a disperdere professionalità e lavoratori di ogni categoria, lasciando ai margini giovani e meno giovani. Ecco quindi il dovere morale di invertire questa tendenza, a partire da una sanità più vicina alle persone, che rafforzi la medicina territoriale e la rete dell’assistenza domiciliare, dando al contempo ai nostri giovani pieno accesso a tutti gli strumenti di formazione, sostegno al reddito e inclusione in percorsi lavorativi stabili nella nostra provincia”.

“Ecco dunque come la presenza del Movimento 5 Stelle all’interno delle istituzioni, ancora una volta attiva, vigile e propositiva, potrà perseguire il compito di costruire una Toscana più giusta, sostenibile e vicina ai cittadini – prosegue il comunicato -. Il contributo di Daniela Castiglione e Luca Giacomelli si è poi focalizzato sulla provincia di Grosseto, territorio splendido ed al contempo fragile, con peculiarità uniche e decennali problemi legati alla carenza di servizi pubblici ed infrastrutture, sia fisiche che digitali, sicure e dignitose per tutti”.

“Occorrono energie e risorse per arginare il fenomeno dello spopolamento e creare nuove opportunità per le famiglie e per i giovani. Occorrono energie e risorse da investire nel sociale e nella sanità pubblica, vera garanzia alla cura non solo per gli anziani e per i più fragili, ma per tutte le cittadine ed i cittadini della Maremma e dell’Amiata. Senza dimenticare che la Regione Toscana è chiamata a fare di più e meglio per i nostri figli, lavoratori e studenti pendolari o fuori sede che incredibilmente non possono contare sulle medesime opportunità degli altri giovani toscani. La bassa affluenza, che ha segnato quest’anno un record negativo – è la conclusione di Daniela Castiglione e Luca Giacomelli – naturalmente non può che allarmarci. Ai nostri portavoce in Consiglio regionale abbiamo pertanto chiesto l’impegno a lavorare da subito con tutti i territori, per mettere in campo le soluzioni migliori per le cittadine ed i cittadini toscani attraverso una campagna di ascolto e confronto che partirà insieme a loro, portavoce in Parlamento ed in Regione, sin dal prossimo mese di gennaio proprio dall’area meridionale della Toscana. Questa è la strada per ricostruire il rapporto con l’elettorato, ripartendo dalla partecipazione e dal coinvolgimento attivo della base del Movimento 5 Stelle anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti elettorali che interesseranno la città di Grosseto e numerosi e rilevanti Comuni della nostra provincia, a partire da Orbetello e Castiglione della Pescaia, che vedono da anni una presenza stabile e organizzata di iscritti ed attivisti”.