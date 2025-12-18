Furgone in fiamme sull’Aurelia, interrate bombole di acetilene: “Evitate l’accesso alla zona”

Grosseto. Come noto, ieri pomeriggio, lungo la statale Aurelia, si è verificato un episodio che ha richiesto l’intervento coordinato di più realtà operative.

Intorno alle 15.30, nei pressi dello svincolo per Alberese scalo, un furgone ha preso fuoco mentre viaggiava nella corsia sud. Il veicolo trasportava bombole di acetilene, materiale altamente instabile se esposto al calore. Le squadre dei Vigili del fuoco di Grosseto e Orbetello sono intervenute immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza il carico.

Per massima sicurezza, le bombole sono state trasportate in un’area isolata, priva di strutture e infrastrutture, opportunamente separate tra loro, con il supporto dell’Anas e della Polizia stradale, che hanno temporaneamente chiuso la strada durante le operazioni.

Nel dettaglio, il servizio di Protezione civile del Comune di Grosseto ha fornito un escavatore a supporto dei Vigili del fuoco, consentendo lo scavo di due buche e l’interramento delle bombole nel punto di coordinate Gps 42°38’39.0″N 11°08’13.1″E.

L’area circostante è stata interdetta per un raggio di circa 10 metri. Al fine della pubblica incolumità, il Comune invita la cittadinanza a evitare l’accesso alla zona e le autorità competenti a garantire adeguata segnalazione. La bonifica del sito, comprensiva del recupero delle bombole, sarà effettuata dal personale dei Vigili del fuoco non prima di quattro giorni dalla data dell’intervento: di tale operazione sarà fornita tempestiva comunicazione. Il Comune di Grosseto desidera ringraziare i Vigili del Fuoco per la fiducia accordata al servizio di Protezione civile e tutti coloro che hanno collaborato con prontezza ed efficacia.

“L’episodio – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile Riccardo Megale – ha dimostrato ancora una volta il perfetto funzionamento del nostro sistema di assistenza alla popolazione in caso di urgenze”.

Per fortuna non ci sono stati feriti. La viabilità è stata gestita in sicurezza dalla Polizia Stradale di Orbetello durante tutta la durata delle operazioni.