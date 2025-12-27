Continuano gli eventi di Natale in paese e nelle frazioni: il programma completo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora tanti eventi per vivere la magia del Natale a Castiglione della Pescaia.

Il paese accoglie i suoi visitatori con il mercatino artigianale che anima le vie del centro e la “Casa di Babbo Natale” per i più piccoli.

Il programma

Un pomeriggio speciale dedicato proprio ai bambini e alla magia delle storie sarà quello di martedì 30 dicembre: in biblioteca, alle 17, per la rassegna “Favole e Sogni” gli attori del Teatro studio portano in scena la fiaba “I draghi e le nuvole” per la regia di Mario Fraschetti. I draghi-nuvola, divinità dell’acqua nella mitologia cinese, saranno i protagonisti di una storia che affronta il tema della salvaguardia dell’ambiente e del diritto di ogni essere vivente a un mondo pulito. Lo spettacolo unisce animazione teatrale, teatro d’attore e una forte partecipazione dei bambini, che saranno coinvolti con travestimenti, maschere, oggetti di scena, improvvisazioni, canzoni e filastrocche.

Attraverso un viaggio avventuroso, i piccoli “cittadini coraggiosi” affronteranno prove e ostacoli per riportare equilibrio tra uomo e natura.

La mattina del 30 dicembre il Museo archeologico di Vetulonia apre le sue porte per l’ultima visita guidata dell’anno alla mostra “Un mecenate e i suoi tesori”. Le archeologhe dello staff accompagneranno i visitatori, alle 11 alla scoperta della collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, esposta per la prima volta in un museo ed oggetto di un accurato percorso di studio coordinato da Simona Rafanelli, direttrice scientifica del museo, e da Vincent Jolivet del Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi.

Bronzi etruschi, terrecotte votive, ceramiche greche, etrusche e magno-greche riunite in un viaggio unico, all’interno di un percorso espositivo che propone anche quest’anno l’incontro tra arte antica e arte contemporanea, grazie alla presenza di capolavori come il Giano di Gino Severini in dialogo con l’etrusco dio Culsans, straordinario capolavoro ellenistico in bronzo in prestito dal Maec-Museo dell’accademia etrusca e della Città di Cortona. La visita continuerà inoltre nelle sale della collezione permanente del MuVet, nel racconto dell’antica Vatluna dalle sue origini villanoviane fino alla città etrusco-romana. Al termine un piccolo brindisi di fine anno.

Per la notte di mercoledì 31 dicembre Castiglione della Pescaia si prepara a salutare il 2025 con un grande evento in piazza Orto del Lilli. Una festa ricca di musica, spettacoli ed emozioni, per accogliere insieme l’arrivo del 2026. Appuntamento già dalle 21 con la musica live dei gruppi “Impressiva” e “Music Box”; il countdown sarà con le “Good Girls Dancers” e l’artista e imitatore David Pratelli; a seguire, un brindisi augurale con bollicine e panettone per tutti.

Il 2026 si apre con il tradizionale primo bagno dell’anno. Coraggiosi, audaci e temerari si ritroveranno giovedì primo gennaio alle 11.30 alla spiaggia ex Maristella per l’appuntamento più folle e divertente dell’anno. Il tuffo di Capodanno è una tradizione che a Castiglione della Pescaia si rinnova ormai da 13 anni, un bagno rigenerativo, di coraggio, allegria e buon auspicio per iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

In serata ancora divertimento e tradizione con la tombolata in piazza Orto del Lilli alle 19. Dopo le grandi tavolate delle feste, non c’è modo migliore per continuare a celebrare insieme: risate, numeri fortunati e tanta compagnia renderanno questa serata un appuntamento irrinunciabile per famiglie, amici e per tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora in spensieratezza.

Nel primo giorno dell’anno a Castiglione della Pescaia inizia anche il “Natale in Famiglia”. Una settimana di eventi ed attività pensati dal Ccn-Centro commerciale naturale, tutti i giorni dalle 15 in oiazza Orto del Lilli, per i bambini e le loro famiglie. Laboratori creativi, giochi divertenti e tanto intrattenimento, ogni appuntamento sarà un’occasione per vivere insieme il vero spirito natalizio. Si comincia giovedì primi gennaio con il laboratorio d’arte, venerdì 2 la Ssuola di circo, sabato 3 trucca bimbi e palloncini, domenica 4 il laboratorio di riciclo e la sfilata della Calza demografica più grande d’Italia, a cura de La Corte dei Miracoli e le fatine di Insieme in Rosa, lunedì 5 i giochi in legno, martedì 6 gennaio la caccia al tesoro per bambini.

Sabato 3 gennaio tutti a Buriano per la tombola al Circolino, a partire dalle 20.30. Un appuntamento tradizionale per trascorrere insieme le feste come una volta.

Per gli appassionati di arte ed archeologia, domenica 4 gennaio, alle 11, il Museo archeologico di Vetulonia offre la possibilità di riscoprire il suo straordinario patrimonio storico con la visita guidata a tariffa ridotta alla mostra temporanea e alla collezione permanente del museo.

Domenica poi ancora un’occasione per esplorare la Diaccia Botrona con il minitrekking all’Isola Clodia. Grazie al progetto Ricrea – Interreg Italia–Francia Marittimo, promosso dalla Provincia di Grosseto con la collaborazione dei Comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto, sarà possibile visitare e scoprire uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Appuntamento alle 14.30 per la partenza.

Le feste chiudono come da tradizione con l’arrivo della Befana. La simpatica vecchina lunedì 5 gennaio farà tappa in tutte le frazioni, a Tirli, a Buriano e a Vetulonia per festeggiare insieme alla comunità e portare dolci e caramelle ai bambini.

Per festeggiare l’Epifania, il Museo archeologico di Vetulonia martedì 6 gennaio apre le sue porte a bambini e famiglie per un ultimo laboratorio creativo a tema per salutare le feste in buona compagnia.