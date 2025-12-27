L’opposizione: “I consiglieri di maggioranza siano responsabili per il bene dei cittadini”

Sorano (Grosseto). “L’uscita di alcuni consiglieri dalla maggioranza è un segnale che ci spinge a riflettere sul significato della parola politica, sulla considerazione del ruolo istituzionale che ciascuno di noi ricopre e su cosa stiamo realmente facendo per il nostro territorio e per chi lo abita”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri di minoranza della lista Impegno Comune a Sorano: Luciano Nucci e Giorgio Giulietti.

“Da parte nostra come consiglieri di minoranza, nel profondo rispetto per le istituzioni e per i nostri concittadini, abbiamo sempre messo al primo posto l’interesse di Sorano, cercando soluzioni concrete utili al nostro paese – continua la nota -. Non ci siamo mai arroccati sulle nostre posizioni, ma abbiamo sempre cercato di lavorare con serietà, lealtà e apertura al dialogo. Le divergenze politiche, per noi, non devono mai diventare una barriera, ma un’opportunità di crescita e confronto per trovare insieme il miglior percorso possibile. La grave crisi che si è aperta in seno al nostro Consiglio comunale, oltre che assolutamente inaspettata dopo così poco tempo dalle elezioni, ci lascia sconcertati per l’apparente leggerezza con cui è stata iniziata, tanto che ci stiamo domandando se i consiglieri autori della scelta siano al corrente delle gravi conseguenze da un punto di vista concreto e operativo che potrebbe avere un commissariamento del Comune di Sorano”.

“Forse abbiamo opinioni molto diverse su cosa significhi fare politica, la politica è mettersi al servizio del cittadino, è soprattutto una responsabilità verso le persone, verso le famiglie, verso i giovani, gli anziani, tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che si aspettano da noi risposte concrete, non schermaglie politiche. L’obbiettivo comune dovrebbe essere la stabilità amministrativa che non è una questione di numeri, è una questione di cuore, di impegno e di visione. La nostra comunità merita di più. Merita amministratori che siano pronti a mettere da parte gli egoismi, a lavorare insieme con umiltà e passione per il bene comune. La politica deve servire alla gente, deve essere fatta per loro, non per gli equilibri interni o le convenienze di parte – termina il comunicato -. Come è nel nostro stile ci auguriamo di poter continuare con il lavoro all’interno di questo Consiglio comunale e che su questa vicenda vinca il senso di responsabilità”.