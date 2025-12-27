Pullman esce fuori strada, illesi tutti i passeggeri

Home CronacaPullman esce fuori strada, illesi tutti i passeggeri
Grosseto – Alle 6:20 circa di questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in località Bivio di Cupi, lungo l’Aurelia, sulla corsia nord, in prossimità della piccola rotatoria adibita all’inversione di marcia.

Per cause in corso di accertamento, un pullman con a bordo 24 persone, durante una manovra, è finito con le ruote posteriori destre nella fossetta laterale, rimanendo parzialmente bloccato.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a rimettere in carreggiata il mezzo, consentendo la successiva sosta in condizioni di sicurezza.
Tutti i 24 passeggeri sono rimasti illesi.

