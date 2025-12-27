Polo 0-6 e riorganizzazione scolastica, il Comune: “Rispondiamo con i fatti a polemiche pretestuose”

Follonica (Grosseto). In merito alle recenti polemiche sollevate dalle forze di opposizione sulla riorganizzazione scolastica cittadina, l’amministrazione comunale di Follonica intende fare chiarezza “su un percorso di pianificazione necessario, guidato esclusivamente dal senso di responsabilità e dalla visione di futuro per la nostra comunità.

“Le decisioni intraprese poggiano su due pilastri fondamentali – continua la nota del Comune –: l’urgenza degli interventi di adeguamento antisismico nel plesso di via Varsavia, prioritari per la tutela dei bambini, e l’avvio concreto del nuovo Polo 0-6 al Parco Centrale”.

“Mentre la precedente amministrazione di centrosinistra si è limitata alla costruzione strutturale, consegnandoci un ‘contenitore’ privo di un piano gestionale – commenta l’amministrazione –, noi stiamo lavorando per dare un’anima a quelle mura. Un progetto di tale portata richiede coraggio e un cambio di assetto indispensabile per garantire, sin dal primo giorno, un servizio educativo e formativo all’altezza delle esigenze delle famiglie.”

“La decisione di trasferire la scuola dell’infanzia di via Marche al nuovo Polo, anziché quella de ‘I Melograni’, risponde a una logica funzionale e lungimirante – prosegue il Comune -:

continuità didattica, il Comprensivo 1 (di cui fa parte via Marche) è il naturale destinatario della nuova scuola dell’infanzia che, insieme al nido comunale, costituirà il cuore del Polo 0-6 a partire dal 2027/28;

efficienza, questa scelta permette di avviare una fase sperimentale immediata con lo stesso istituto comprensivo che gestirà il progetto pedagogico futuro.

L’amministrazione rassicura le famiglie: non vi sarà alcun disservizio relativo a mensa o trasporti. Gli impegni assunti vengono mantenuti grazie a una programmazione tecnica approfondita, e non in risposta a sterili allarmismi volti a strumentalizzare il disagio fisiologico che ogni cambiamento comporta”.

“Sarebbe più corretto, da parte di chi ha avviato il progetto strutturale negli anni passati, collaborare a una gestione unitaria anziché fomentare preoccupazioni infondate – conclude la nota -. Il nostro obiettivo è trasformare quella che rischiava di diventare una potenziale ‘scatola vuota’, anche tenendo conto soprattutto del calo demografico, in un centro di eccellenza educativa che faccia invece crescere Follonica. Sulla riorganizzazione si è seguito il parere di tecnici ed esperti e sono state coinvolte le scuole e le famiglie, che continueranno ad essere regolarmente informate in tutti gli step di questa vicenda”.