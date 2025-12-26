Il sindaco Casamenti fa il punto sul 2025: “Raggiunti obiettivi importanti, disponibile a ricandidarmi”

Orbetello (Grosseto). “Il 2025 è’ stato un anno importante dal punto di vista amministrativo, durante il quale abbiamo raggiunto obiettivi importanti: primo fra tutti l’inaugurazione della nuova scuola elementare di Albinia”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Una scuola molto bella, moderna, che abbiamo voluto con grande determinazione – spiega il sindaco –. Altro traguardo importante è aver ottenuto la legge riguardante la laguna, una normativa che prevede l’ingresso del Ministero dell’ambiente nella gestione e conseguentemente risorse più ingenti destinate al nostro delicato ecosistema. La nuova legge, che sarà presto operativa, ha istituito il parco ambientale della laguna di Orbetello gestito da un consorzio di cui fanno parte, oltre al Comune di Orbetello, anche il Comune di Monte Argentario, con una piccola quota, e, con quote molto più significative, la Regione Toscana e, appunto, il Ministero”.

“Oltre a questi due punti, poi, c’è il capitolo palazzetto dello sport, il cui interno è stato completamente rimesso a nuovo e ora siamo al lavoro per riqualificare l’esterno senza incidere ulteriormente sulle attività sportive che hanno regolarmente ripreso il loro corso – continua Casamenti –. Il 2025 è stato anche l’anno in cui è stato ultimato il centro di raccolta dei rifiuti in località Le Topaie e ormai l’apertura è imminente, visto che sono arrivate tutte le autorizzazioni. Sono molti altri, poi, gli interventi e gli investimenti operati dall’amministrazione nel corso dell’anno su tutto il territorio di competenza dell’Ente che dimostrano, da parte nostra, una grande attenzione sia alle zone centrali che a quelle più periferiche. L’attività dell’amministrazione sta andando avanti spedita e c’è grande compattezza e unità sia della macchina amministrativa che della maggioranza che la governa. Ultimamente un nostro consigliere comunale ed ex assessore all’ambiente, Luca Minucci, è stato eletto in Consiglio regionale e sta portando avanti istanze molto importanti per il nostro territorio. La sua elezione per tutti noi è stata una grande soddisfazione”.

“L’opposizione consiliare fa il suo mestiere: sollecita le questioni che per la loro parte politica sono rilevanti, una regolare attività di opposizione che, correttamente, si svolge in un contesto istituzionale – sottolinea Casamenti -. Al di fuori, invece, c’è un caos totale nelle forze di centrosinistra, dove tutti sono contro tutti e ognuno cerca di ritagliarsi il proprio piccolo spazio di visibilità personale, più che occuparsi di questioni serie e ciò comporta uscite pubbliche da parte di singoli che, spesso, hanno poco senso e mancano quasi totalmente di fondamento giuridico e amministrativo. Come esempio possiamo citare la figura poco lusinghiera che il giovane Dem, Porta, ha fatto in merito alla gestione dei social ufficiali del Comune, oppure ricordare che quando tratta l’argomento secessione di Fonteblanda e Talamone si dimostra veramente digiuno di argomenti concreti, dando l’idea di non sapere esattamente di cosa si stia trattando. Per noi come amministrazione è un vantaggio, intendiamoci: ogni volta che l’opposizione non istituzionale manca l’obiettivo per noi sono ulteriori consensi guadagnati”.

“Stiamo lavorando per presentarlo all’approvazione del Consiglio comunale tra gennaio e metà febbraio 2026. E’ un atto importantissimo e siamo in dirittura d’arrivo. Stiamo facendo di tutto per approvarlo il prima possibile in quanto il piano operativo – continua il sindaco – contiene risposte per imprenditori e cittadini, rappresenta una concreta opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio, visti gli ingenti investimenti che prevede. E’ un nostro preciso obiettivo, quindi, raggiungere questo traguardo subito all’inizio del 2026, dopo molti anni di lavoro e l’approvazione del piano strutturale. Dopo l’estate 2026 inizieremo a parlare a parlare del lacandidatura a sindaco per le elezioni comunali di metà 2027, come sempre, tutti insieme: sia le forze politiche del centrodestra, sia tutte le componenti civiche che siamo riusciti a far avvicinare alla nostra amministrazione nel corso degli anni. Da parte mia, avendo la possibilità di fare un terzo mandato, ho dato la mia disponibilità a condurre le truppe in modo unito e compatto anche nel 2027, ma ne parleremo insieme confrontandoci serenamente dopo aver portato a termine alcuni interventi fondamentali per il nostro territorio”.

“Ho letto l’intervista dell’ex dipendente comunale Domenico Covitto, che si è auto candidato a sindaco. Gli faccio i miei migliori auguri ma si sa, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Io glielo auguro e mi auguro riesca a candidarsi, ma fare annunci tramite gli organi di informazione e riuscire a preparare una lista con persone che si mettono in gioco e un progetto sono due cose un molto diverse. Certamente riuscisse nell’impresa sarebbe un ulteriore aiuto per il centrodestra perché, seppur pochi, la candidatura di Covitto sottrarrebbe voti a un’eventuale lista di sinistra – termina Casamenti –. Intanto approfitto per rivolgere nuovamente alla cittadinanza i miei più sentiti auguri di buone feste e ricordo la grande festa di fine anno in piazza Eroe dei due mondi, organizzata dall’amministrazione, per dare un caloroso benvenuto al 2026 e salutare tra musica e divertimento un 2025 che, speriamo per tutti, sia stato un anno pieno di soddisfazioni”.