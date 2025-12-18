Home CronacaTorna il maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti sulla costa
Torna il maltempo: allerta meteo di codice giallo per temporali forti sulla costa

Le previsioni per venerdì 19 dicembre

di Redazione
Grosseto. Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi, giovedì, e nella giornata di domani, venerdì, forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale, valido dalla mezzanotte di oggi, giovedì 18, fino alle ore 20 di domani, venerdì 19 dicembre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

