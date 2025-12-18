Home Cultura & SpettacoliLive Tour 2026: Emma in concerto al Follonica Summer Nights
Live Tour 2026: Emma in concerto al Follonica Summer Nights

L'esibizione è in programma il 4 agosto 2026

Follonica (Grosseto). Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), oggi – giovedì 18 dicembre – Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo Live Tour 2026.

Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Tappa il 4 agosto 2026 al Parco Centrale di Follonica per il Follonica Summer Nights. Una data a cura di Leg – Live Emotion Group .

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta storia”, brano accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica e che ha raggiunto anche il vertice delle classifiche radiofoniche generali, il 2025 di Emma si chiude con risultati straordinari. Nell’ultimo mese, infatti, a distanza di oltre dodici anni dalla sua pubblicazione, il brano “L’amore non mi basta” è tornato a dominare le classifiche streaming italiane, raggiungendo il primo posto della Top50 di Spotify Italia; risultato che ha reso Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Il brano ha totalizzato oltre 120 milioni di stream Rtd e più di 75.000 creazioni su TikTok, trasformandosi in uno dei casi musicali più significativi dell’anno grazie a un fenomeno virale sui social che ha visto il pezzo adottato come colonna sonora di contenuti legati al calcio e alla nostalgia sportiva.

Le prevendite dei biglietti saranno attive su TicketOne da domani alle 14.00.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: