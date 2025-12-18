Grosseto si prepara a dare il benvenuto al 2026: Nathalie Aarts special guest della festa di Capodanno

Grosseto. Si è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio comunale del municipio di Grosseto, la presentazione ufficiale del Capodanno 2026, l’evento che accompagnerà la città nell’inizio del nuovo anno con musica, intrattenimento e iniziative dedicate alla comunità.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Klaudjo Viska, manager della Lux Events, organizzatore dell’evento, insieme a rappresentanti del mondo artistico e organizzativo coinvolti nella realizzazione del programma.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati i contenuti e lo spirito dell’iniziativa, che punta a offrire un Capodanno dinamico e di qualità, capace di valorizzare il centro cittadino e di attrarre pubblico di tutte le età.

Tra i protagonisti Moira Armini, Anita Canova e Luigi Ciriani nelle vesti dei presentatori, con Gianluca Di Mella (in arte Dj Me), Marcello Ciacci (in arte Dj Ice) e Nicola Spallone (in arte Nicola Sneik) che intratterranno il pubblico aspettando l’anno nuovo.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti, sottolineano: “Piazza Dante non sarà solo il luogo in cui ci ritroviamo per salutare l’anno che si chiude: è il cuore vivo di Grosseto, una comunità che sceglie di incontrarsi, di condividere emozioni e di guardare insieme al futuro. Il Capodanno è un momento speciale. È il tempo dei bilanci, ma soprattutto delle speranze. È l’istante in cui lasciamo andare ciò che è stato e rinnoviamo l’impegno verso ciò che vogliamo diventare. Farlo qui, insieme, attraverso la musica, l’arte e il talento, dà ancora più valore a questa notte. Questa serata nasce dalla volontà di celebrare l’identità della nostra città: una Grosseto che crede nei suoi giovani, che valorizza le proprie eccellenze e che sa aprirsi al mondo. Accanto a un’ospite di rilievo internazionale, salgono su questo palco artisti del nostro territorio, voci diverse di una stessa energia creativa che rende viva la nostra comunità. Ringrazio Lux Events per aver curato questo evento con professionalità e passione, e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile una festa sicura, inclusiva e di qualità. Un ringraziamento va anche agli artisti, ai presentatori e a tutte le persone che, con il loro impegno, contribuiscono a raccontare Grosseto attraverso la cultura e lo spettacolo. Grosseto è una città che ha talento, storia e una forte identità. Ma soprattutto è una città fatta di persone: di chi la vive ogni giorno, di chi sceglie di restare, di chi decide di investire qui il proprio futuro”.

Eventi come il Capodanno rappresentano delle occasioni per rafforzare il senso di comunità e promuovere l’immagine di Grosseto come città viva e accogliente. Come organizzazione evidenziamo l’impegno nel garantire uno spettacolo di alto livello, curato nei dettagli e attento alla sicurezza.

«Questa serata prende forma da una visione chiara: accogliere il nuovo anno attraverso la musica, l’eccellenza artistica e l’identità del nostro territorio – afferma Klaudjo Viska, manager di Lux Events –. Al centro del progetto ci sono gli artisti. Accanto ad un’ospite di respiro internazionale come Nathalie Aarts, che arricchisce il programma con una performance esclusiva, abbiamo scelto di valorizzare i talenti locali. Gianluca Di Mella, Dj Ice e Nicola Sneik rappresentano espressioni diverse, ma complementari della scena musicale del territorio, capaci di raccontarne la vivacità e la ricchezza. Sul palco, insieme a loro, abbiamo voluto Moira Armini, giornalista e conduttrice apprezzata per la sua professionalità, affiancata da Anita Canova e Luigi Ciriani, due giovani professionisti versatili dotati di grandi capacità comunicative. Saranno 75 le persone coinvolte nella serata tra soccorritori, tecnici e personale artistico. Lux Events ha curato ogni dettaglio con l’obiettivo di regalare al pubblico un’esperienza autentica e memorabile. Grosseto ha talento, energia e una forte identità: merita di essere vissuta e raccontata anche attraverso la musica e la creatività dei suoi giovani».

Il programma della serata

Ore 22.00 – Apertura con Gianluca Di Mella (in arte Di Me). Artista emergente, la sua musica si inserisce nel genere pop urban. Ha un’etichetta con la casa discografica Joseba Publishing; viene seguito da Gianni Testa e Gianna Maturella. La sua performance offrirà un inizio serata di grande impatto.

Ore 22.30 – Dj Ice (Marcello Ciacci) trasporterà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli ultimi decenni e accenderà l’energia nella piazza.

Ore 23.15 – Special guest: Nathalie Aarts. Cantante olandese, è la voce del progetto eurodance The Soundlovers, noto per i suoi successi internazionali tra gli anni ’90 e i 2000. Con il suo timbro inconfondibile e la sua energia, regalerà ai grossetani una performance live esclusiva che durerà fino alla mezzanotte.

Ore 00.00 – Countdown con brindisi sul palco insieme a Nathalie Aarts, con spettacolo musicale e momento celebrativo dedicato alla città.

Ore 00.30 (fino al termine della serata) – Nico Sneik con un Dj Set techno energico e moderno, trasformerà la piazza in un dancefloor urbano.