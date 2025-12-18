Grosseto. Nella sala stampa del Comune di Grosseto è stato presentato ufficialmente il nuovo gruppo consiliare “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Udc, e Italia al Centro)-Maie-Centro Popolare”, alla presenza dei consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli (che assumerà il ruolo di capogruppo) e Alfiero Pieraccini, dell’assessore Angela Amante, del commissario provinciale di Noi Moderati, Daniele Brogi, e della nuova coordinatrice comunale di Noi Moderati, Chiara Vazzano.

A moderare l’incontro è stato Andrea Ulmi, già capolista per Noi Moderati-Civici per Tomasi alle ultime regionali.

Le dichiarazioni

«La mia adesione al gruppo nasce dalla volontà di rafforzare un impegno amministrativo fondato sulla moderazione, sul senso delle istituzioni e sulla centralità della persona – ha dichiarato il capogruppo Amedeo Gabbrielli –. Per questo da civico mi riconosco in tutte le sigle che compongono questa nuova compagine consiliare e nel Ppe che le racchiude, perché coinvolgo i valori cristiano democratici che sono i miei. Sociale, sport, giovani e lavoro saranno le priorità della mia azione: Grosseto ha bisogno di politiche concrete e inclusive, capaci di dare risposte alle famiglie e alle nuove generazioni».

«Ho scelto di aderire a questo progetto perché credo nella necessità di un centro moderato e responsabile, capace di unire e non di dividere – ha sottolineato Alfiero Pieraccini -. Il nostro impegno sarà quello di dare risposte ai cittadini con pragmatismo e serietà, valorizzando il lavoro quotidiano che svolgiamo in Consiglio comunale. Vogliamo essere il gruppo del fare, vicino alle persone e ai loro bisogni».

«Ho scelto di iscrivermi a Noi Moderati perché credo in un centro che non urli, ma lavori – ha spiegato Angela Amante, assessore all’istruzione del Comune di Grosseto -. È la stessa filosofia che guida il mio assessorato, rivolto ai giovani e al futuro. Metterò la mia esperienza al servizio del partito, con attenzione all’istruzione, alle pari opportunità e alle politiche giovanili, per costruire insieme un gruppo del fare e degli obiettivi raggiunti».

«La nascita del gruppo consiliare a Grosseto è un passo importante che si inserisce in un percorso di crescita già avviato in altri Comuni della provincia – ha aggiunto Daniele Brogi, commissario provinciale di Noi Moderati – . Abbiamo davanti a noi grandi margini di sviluppo: prima di un anno e mezzo non ci saranno scadenze elettorali locali e questo ci consentirà di organizzarci con metodo, consolidando la nostra presenza e preparando una squadra forte e radicata».

«La collaborazione tra Noi Moderati e Udc è naturale: condividiamo valori e obiettivi. Insieme possiamo costruire un centro forte e responsabile, capace di incidere davvero nella vita amministrativa della città. Il nostro impegno sarà quello di rafforzare la presenza sul territorio, dialogando con le realtà civiche e associative che rappresentano il cuore della comunità grossetana. Crediamo in una politica che non si limiti alle parole, ma che sappia tradursi in azioni concrete e risultati misurabili – ha spiegato Gianluigi Ferrara, segretario provinciale dell’Udc, in un messaggio che ha fatto recapitare, dato che per motivi di lavoro non ha potuto partecipare alla conferenza stampa -. Con questo spirito, con radicamento e con apertura al confronto, siamo convinti che il nuovo gruppo consiliare potrà dare un contributo determinante alla crescita di Grosseto e alla costruzione di un centro moderato solido e inclusivo».

«Ringrazio i vertici del partito per la fiducia. Grosseto ha bisogno di uno scatto in avanti e Noi Moderati vuole essere protagonista di questa fase, con idee concrete e con la capacità di costruire insieme – ha dichiarato Chiara Vazzano, nuova coordinatrice comunale di Noi Moderati -. Lavoreremo per rafforzare il radicamento sul territorio e per dare voce a chi crede nella buona politica, quella che ascolta e propone soluzioni».

«Il mio essere stato capolista civico nella lista Noi Moderati-Civici per Tomasi mi rende oggi il naturale anello di congiunzione tra le due anime di questo progetto – ha aggiunto Andrea Ulmi, ex consigliere regionale e moderatore della conferenza -. È la dimostrazione che il percorso nasce dall’incontro tra sensibilità diverse, ma complementari, unite dalla volontà di costruire un centro moderato forte, inclusivo e radicato sul territorio».