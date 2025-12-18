“Navidad Andaluza”: il Natale in paese si accende con il flamenco

Manciano (Grosseto). Prosegue il calendario di Natale a Manciano con un appuntamento dedicato alla musica, alla danza e alle tradizioni del sud della Spagna.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle 19.00, il Cinema Manciano ospiterà “Natale a Manciano con il flamenco”, una serata speciale all’insegna della cultura andalusa. L’ingresso è gratuito.

Protagonista dell’evento sarà la mancianese Costanza Verzieri, conosciuta in tutta Europa, che presenterà “Navidad Andaluza – Riti e tradizioni del flamenco a Natale”, un percorso tra musica, danza e racconto per scoprire come il flamenco vive e interpreta il periodo natalizio, intrecciando spiritualità, folklore e convivialità.

La serata prevede aperitivo con tapas e stuzzichini, una proiezione, un laboratorio e un brindisi finale, per offrire al pubblico un’esperienza completa e coinvolgente. L’aperitivo e il brindisi saranno a cura dell’associazione Il Sogno di Nidia.

L’iniziativa rientra nel programma natalizio promosso dal Comune di Manciano, con l’obiettivo di valorizzare proposte culturali di qualità e favorire momenti di incontro e condivisione per cittadini e visitatori.ì