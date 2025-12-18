“Scriabin Concert Series”: piano recital di Aleandro Giuseppe Libano nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Prosegue la “Scriabin Concert Series”, la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, con un nuovo appuntamento in programma sabato 20 dicembre alle 17.30 nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Protagonista del recital sarà Aleandro Giuseppe Libano, musicista dalla formazione ampia ed eclettica, considerato da Angelo Arciglione «un giovane pianista che ha iniziato una brillante carriera». Attivo in Italia e all’estero, Libano si esibisce regolarmente sia come solista sia come camerista, affrontando un repertorio che spazia dal barocco al Novecento con particolare attenzione alla ricerca timbrica e stilistica.

L’ingresso al concerto è di 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto, e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333.5372994.

Il concerto

Il concerto offrirà al pubblico un percorso musicale di grande intensità espressiva, che prenderà avvio dai Notturni op. 32 di Fryderyk Chopin, per proseguire con le Mazurche op. 25 di Aleksandr Skrjabin, pagine ricche di tensione poetica e raffinata complessità armonica. Il programma includerà inoltre Rotativa di Giacinto Scelsi, nella trascrizione per pianoforte dello stesso compositore, e si concluderà con la Sonata per pianoforte in mi bemolle minore op. 26 di Samuel Barber, uno dei capisaldi del repertorio pianistico del Novecento.

Nel corso della sua carriera, Aleandro Giuseppe Libano si è esibito in numerosi Paesi, tra cui Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Stati Uniti d’America, collaborando con importanti associazioni musicali e orchestre internazionali. Ha suonato come solista con la Fvg Orchestra, la Vidin Sinfonietta e l’Orchestra Artemus, ed è risultato vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali.

La sua formazione musicale si è svolta al Conservatorio di musica “G. Martucci” di Salerno, dove ha conseguito il diploma di pianoforte e il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale sotto la guida di Giulio De Luca. Grazie a una borsa di studio ha proseguito gli studi con Boguslaw Strobel all’Hochschule für Musik “Robert Schumann” di Düsseldorf, affiancando al percorso musicale una solida formazione universitaria culminata nella laurea magistrale in DAMS all’Università degli Studi Roma Tre, conseguita con il massimo dei voti e la lode.

Nel 2021 ha ricevuto la borsa di studio “Willem Mengelberg” dalla Fondazione Concertgebouworkest di Amsterdam e una borsa di studio con l’Hamlet Trio per la partecipazione all’European Summer Course for Chamber Music all’Orlando Festival nei Paesi Bassi. Ha inoltre perfezionato i propri studi con Pasquale Iannone e Angelo Arciglione. Dopo aver vinto un concorso per esami e titoli, è attualmente docente al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.