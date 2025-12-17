“La Provincia in Comune” fa tappa a Castell’Azzara: sanità e viabilità al centro dell’incontro

Grosseto. Nuovo appuntamento per “La Provincia in Comune”: il progetto promosso dalla Provincia di Grosseto per rafforzare il dialogo diretto con le amministrazioni locali ha fatto tappa a Castell’Azzara.

“Ringrazio il presidente della Provincia, Francesco Limatola, e il vicepresidente Valentino Bisconti – ha commentato il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci –: è stato un incontro molto positivo sotto tutti i punti di vista. Molte le questioni affrontate, dalla viabilità alla scuola, fino alla sanità. Abbiamo sottolineato con forza l’urgenza di intervenire sulla S.P. Cellena–Selvena, che si trova in condizioni di forte usura e per la quale la Provincia si è impegnata a chiedere alla Regione i finanziamenti necessari alla messa in sicurezza. Necessitano inoltre di manutenzione i piani viabili della S.P. Sforzesca, della S.P. Pitigliano–Santa Fiora e della provinciale che collega Selvena a Sorano, infrastrutture fondamentali per i collegamenti del nostro territorio”.

Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza la centralità del tema delle infrastrutture viarie, soprattutto nelle aree interne, dove la qualità delle strade incide direttamente sulla qualità della vita, sui servizi essenziali e sulle opportunità di sviluppo.

“Come Provincia – sottolinea il presidente Francesco Limatola – abbiamo assunto l’impegno di intervenire sulla provinciale Cellena-Selvena anche con l’aiuto della Regione. La Provincia sta stipulando diversi accordi di programma e continuerà a lavorare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali, in stretta collaborazione con i Comuni. È proprio questo il senso della Provincia come casa dei Comuni: un punto di riferimento istituzionale vicino ai territori, capace di ascoltare, coordinare e portare le istanze locali ai livelli regionali e nazionali. Incontri come questo servono a costruire soluzioni condivise, partendo dai bisogni reali delle comunità”.