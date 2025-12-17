Home Cultura & Spettacoli“A trent’anni da Srebrenica”: il genocidio raccontato in un incontro dell’Isgrec
“A trent’anni da Srebrenica”: il genocidio raccontato in un incontro dell’Isgrec

L'iniziativa è in programma venerdì 19 dicembre

di Redazione
Grosseto. Venerdì 19 dicembre, alle 17, nella biblioteca “F. Chioccon” dell’Isgrec alla Cittadella dello studente di Grosseto, si terrà il primo incontro del ciclo “Le ferite della storia: i genocidi del Novecento” cui sarà poi dedicata la prima parte del 2026, con una serie di appuntamenti destinati a riflettere sui genocidi come fenomeni storici che hanno interessato drammaticamente la storia del secolo scorso, ma anche sul termine stesso, in quanto categoria interpretativa e giuridica ancora oggi in uso e terribilmente attuale.

Nel primo appuntamento, “A trent’anni da Srebrenica”, Stefano Campagna (Università di Parma, vicepresidente dell’Isgrec) incontrerà il ricercatore Simone Malavolti, autore del volume “Nazionalismi e “pulizia etnica” in Bosnia-Erzegovina. Prijedor (1990-1995)“. Nel testo viene ricostruita l’evoluzione del progetto politico nazionalista serbo nella sua dimensione ideologica, militare e di State-building; strumento non secondario di questo progetto furono i media locali (“Kozarski Vjesnik” e “Radio Prijedor”), ai quali fu affidato il compito di distruggere la tradizionale convivenza tra cittadini attraverso la costruzione dell’«immagine del nemico» e traghettare la città verso una nuova identità “etnicamente pura”. Un’escalation di violenza di massa che provocherà la fuga e la deportazione di centinaia di migliaia di cittadini, l’internamento di oltre 5.000 persone, l’uccisione di oltre 3.000 individui, la distruzione di interi villaggi e l’imposizione di una memoria pubblica unilaterale e negazionista.

Informazioni: Isgrec, tel. 0564.415219, e-mail segreteria@isgrec.it

