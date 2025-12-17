Maltempo, fiume Bruna oltre 1,5 metri all’idrometro Lepri: aperto il Centro operativo comunale

Grosseto. È pervenuta da parte del servizio di piena sul fiume Bruna della Regione Toscana, Genio civile, l’indicazione del superamento del livello di 1,50 metri all’idrometro Lepri.

Il coordinatore del Centro operativo comunale di Grosseto, l‘architetto Domenico Melone, sentito il sindaco e l’assessore competente, ha dunque attivato il Coc che rimarrà attivo fino al cessare delle motivazioni per le quali è stato aperto, procedendo i titolari di funzione previsti ai rispettivi monitoraggi operativi di competenza.

Foto di repertorio