“La Maremma per la pace”: torna la manifestazione dedicata alla tradizione e agli stornelli

Grosseto. L’associazione “Maremma Cultura Popolare”, la Cna (Confederazione nazionale artigiani) di Grosseto e la Pro loco di Roselle, con il patrocinio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, invitano la cittadinanza a partecipare alla manifestazione che avrà luogo alla Camera di commercio di Grosseto, in via Cairoli 10, venerdì 19 dicembre a partire dalle 17, dal titolo: “La Maremma per la pace – Tradizione e stornelli”.

L’evento sarà condotto dal giornalista Giancarlo Capecchi e da Corrado Barontini (presidente dell’associazione) con la presenza dell’emittente televisiva TV9.

Questa sarà l’occasione per un incontro ed un saluto all’insegna delle feste natalizie, ma sarà anche un modo per dare voce alla cultura popolare riportando l’attenzione sui temi di oggi.

Questa manifestazione, che da alcuni anni viene promossa dall’associazione Maremma Cultura Popolare, è diventata un appuntamento nella promozione delle tradizioni poiché mette al centro la voce dei poeti dell’ottava rima come Mauro Chechi (nella foto), Francesco Burroni, Fernando Tizzi che, insieme agli stornelli di Cinzia Machetti, canteranno i loro versi toccando argomenti sul tema della pace, che oggi più che mai è di grande attualità.

Ospite d’eccezione don Franco Cencioni, che quest’anno celebrerà il suo 75° anno di sacerdozio proprio il 23 dicembre. Con i suoi 99 anni rappresenta per i grossetani la memoria storica dell’intero territorio essendo stato testimone di molti eventi ed è sicuramente il depositario più autorevole delle nostre usanze.

“Il mondo d’una volta è sopravvissuto a lungo tramandando un patrimonio di conoscenze, al di fuori della cultura ufficiale; le tradizioni sono divenute materia di ricerca e di studio per antropologi e etnomusicologi che l’hanno sapute valorizzare – si legge in una nota di ‘Maremma Cultura Popolare ‘-. Oggi però c’è il rischio che i documenti orali vengano rinchiusi in archivi e/o musei che, seppure conservati e salvaguardati dalla dispersione, non saranno più in grado di comunicare con il presente. Legare le tradizioni del passato ai giorni nostri, pur prendendo atto dei cambiamenti, è quanto ci si propone anche con questa iniziativa”.

Hanno dato la loro adesione all’evento alcuni personaggi come Umberto Carini, Emo Rossi, Piero Meini e gruppi del canto popolare, fra cui i Cantori del tempo passato di Follonica e lo storico Gruppo dei Cardellini del Fontanino di Castel del Piano.

Parteciperanno inoltre i cantori della Corale Puccini (diretta dal maestro Walter Marzilli) e la banda della città di Grosseto, che sfilerà per le vie del centro storico per annunciare l’evento.

L’ingresso è libero.