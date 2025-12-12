Home Colline MetalliferePolitiche ambientali, Scarlino nel Cuore: “Istituire Commissione consiliare”
Politiche ambientali, Scarlino nel Cuore: “Istituire Commissione consiliare”

di Redazione
Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore ha presentato una mozione per l’istituzione di una Commissione consiliare temporanea dedicata alle politiche ambientali, con l’obiettivo di affrontare in maniera strutturata e trasparente le principali questioni che interessano il territorio.

“La richiesta nasce dalle recenti notizie relative agli sviluppi della Piana del Casone, alle trasformazioni societarie delle aziende che vi operano e allo slittamento degli investimenti annunciati da Iren, elementi che rendono necessario un approfondimento puntuale e un monitoraggio costante da parte del Consiglio comunale – si legge in una nota del gruppo di opposizione -. Un aspetto rilevante sottolineato nella mozione è che, nel corso della precedente legislatura e anche in quella attuale, tutti i gruppi consiliari hanno sempre dimostrato volontà di collaborazione nell’assumersi la responsabilità delle decisioni su questioni che riguardano la tutela delle attività economiche, dei posti di lavoro e della salute del territorio. L’istituzione della Commissione intende proprio valorizzare questo spirito di cooperazione, creando uno spazio dedicato al confronto e all’approfondimento”.

“Di fronte a scenari complessi e in continua evoluzione, riteniamo fondamentale che il Consiglio comunale possa lavorare in modo condiviso, informato e responsabile – dichiarano i consiglieri proponenti Luca Niccolini, Marco Vichi e Roberto Maestrini –. La Commissione rappresenta l’occasione per affrontare con maggiore competenza e trasparenza tutte le questioni ambientali strategiche per Scarlino”.

Durante il Consiglio comunale del 9 dicembre scorso, il gruppo Scarlino nel Cuore aveva già presentato la proposta, riscontrando la disponibilità del sindaco a sostenerla. Con la mozione ora formalizzata, il gruppo chiede di procedere rapidamente alla costituzione della Commissione.

“La tutela dell’ambiente e lo sviluppo del nostro territorio sono responsabilità condivise, che richiedono dialogo e una visione comune – conclude il gruppo -. Siamo certi che tutte le forze politiche sapranno contribuire con serietà e impegno ai lavori della Commissione, nell’interesse della nostra comunità”.

