Mercato rurale, Barcaccia dei Sogni e presepi: il Natale accende il paese

Scansano (Grosseto). Il cuore di Murci batte forte per le feste. Il borgo ha dato simbolicamente il via alla stagione natalizia con la cena sociale dell’associazione Pro Murci, un momento conviviale che ha riunito la comunità in un caloroso abbraccio.
Il programma prosegue con diverse iniziative da non perdere:
- mercato rurale di Natale – Weihnachtsmarkt. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre in piazza Barbana (dalle 9.00 alle 18.00). L’evento, organizzato dalla neonata La Murciaiola Aps, propone artigianato, ottimo vin brulè, e una selezione di prodotti di qualità;
- la Barcaccia dei Sogni. Per le vie del paese, l’associazione Pro Murci ha creato un’attrazione davvero unica. La nave pirata che ha sfilato alla Festa dell’Uva 2025 è tornata, trasformata in una barcaccia di sogni e luci, una suggestiva installazione che farà sognare grandi e bambini;
- arte presepiale. La Pro Murci, anche quest’anno è presente alla mostra dei presepi di Scansano (fino al 6 gennaio). L’installazione coniuga tradizione e arte contemporanea. Il presepe è arricchito dalle originali ceramiche di Caterina. L’opera è accompagnata dal fotolibro “I gatti di Murci” (curato da Alessandra Barricelli), che documenta una vera e propria “invasione creativa” del borgo: piccole installazioni ceramiche di gatti, topini e uccelli, realizzate da Caterina e disseminate per il paese, rendendo un omaggio unico e affettuoso alla vita nascosta di Murci (il fotolibro è consultabile direttamente alla mostra, oppure al circolo Play e a L’asino Vola a Murci).
Sarà poi l’attesa Befana a Murci, nel primo weekend di gennaio, a chiudere ufficialmente questo ricco periodo di festa, come da consueta tradizione della Pro Murci.
Informazioni:
- associazione Pro Murci (per presepe, nave e Befana): cell. 328.3847233
-
associazione La Murciaiola Aps (per il mercatino): cell. 351.94661675.