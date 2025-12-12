“Daily Noise”: al via la mostra fotografico di Giuseppe Orfino

Grosseto. A Grosseto, là dove il dedalo di vie del centro storico custodisce ancora angoli pieni di energia creativa, Gad e Hub Project uniscono le loro forze per dare vita a un appuntamento che inaugura un nuovo modo di avvicinarsi all’arte contemporanea.

Una collaborazione naturale, fatta di affinità e di sguardi condivisi, che trova nel Chiasso delle Monache 11/B un piccolo epicentro luminoso, un luogo dove l’arte non si espone soltanto: accade.

È qui che, domenica 14 dicembre, prenderà forma una preview speciale di “Daily Noise”, il progetto fotografico di Giuseppe Orfino, ideato e realizzato in collaborazione con la storica dell’arte Alessandra Barberini, qui ospitato nel contenitore culturale “Il buon segno”, il percorso creativo voluto dall’interior designer Michel Sassu, che rappresenta, con gli eventi già proposti nei mesi scorsi, un punto di incontro tra design, progettualità e rigenerazione.

La preview nasce come un assaggio, un incontro ravvicinato con le immagini e con la loro materia viva, un momento pensato per chi desidera entrare dentro “Daily Noise,” creatura in continuo movimento, che ogni anno si rinnova, si espande, accoglie nuovi scatti, prima della sua presentazione ufficiale, prevista dal 14 al 21 febbraio 2026.

In questa atmosfera sospesa tra laboratorio e spazio espositivo, i visitatori saranno accolti in un luogo che non è un semplice contenitore, ma una vera piattaforma di relazioni: l’Hub Project, con la sua anima di officina curatoriale, di ambiente che accoglie e trasforma.

E “Daily Noise”, in fondo, parla proprio di questo: della bellezza che si lascia sorprendere, degli istanti catturati con la leggerezza di uno smartphone e tradotti in opere che sembrano trattenere una luce segreta.

Un diario visivo che sottrae frammenti al caos per restituirli come piccole rivelazioni. Con la complicità della curatrice Alessandra Barberini, gli scatti diventano oggetti preziosi, superfici che respirano luce, talismani urbani capaci di raccontare l’armonia nascosta dentro ogni giorno.

Il 14 dicembre, dalle 16 alle 19, Chiasso delle Monache 11/B si aprirà come un varco: non solo un indirizzo, ma un luogo dove l’arte si incontra, si assaggia, si discute, si vive. Una soglia da attraversare per entrare nel ritmo discreto di “Daily Noise”, guidati da una collaborazione che mette al centro la cultura come gesto quotidiano, come atto di cura verso la città.

La preview non anticipa soltanto una mostra: inaugura un percorso. Un dialogo nuovo tra spazi, idee e persone. Un invito a osservare ciò che il rumore nasconde e che – insieme – possiamo imparare a vedere.