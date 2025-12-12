Home AmbientePasseggiata ornitologica gratuita nella Diaccia Botrona: come partecipare
AmbienteAmbiente GrossetoCastiglione della Pescaia

Passeggiata ornitologica gratuita nella Diaccia Botrona: come partecipare

L'iniziativa è in programma sabato 13 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Grosseto. Sabato 13 dicembre, alle 14.30, passeggiata irnitologica gratuita nella riserva naturale della Diaccia Botrona (durata 2 ore e 30 minuti).

Non una semplice passeggiata, ma un’esperienza ravvicinata con la natura più selvaggia e incontaminata della Maremma, in una delle aree umide più importanti d’Europa. Si potranno osservare fenicotteri, aironi e una moltitudine di anatre e limicoli in un emozionante viaggio alla scoperta di questo ambiente naturale di grande valore e dei suoi abitanti piumati.

I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564.416276.

Quella di sabato 13 dicembre sarà la prima delle escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona, programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg marittimo Ricrea.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Riapre l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario: gli orari

“La ricerca scientifica nei parchi della Toscana”: se...

Terminata l’attività del Punto digitale facile: il bilancio...

“Il fascino dell’invisibile”: al via la mostra fotografica...

La ricerca scientifica nei parchi regionali della Toscana:...

Escursioni gratuite nella riserva naturale della Diaccia Botrona:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: