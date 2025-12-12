Passeggiata ornitologica gratuita nella Diaccia Botrona: come partecipare

Grosseto. Sabato 13 dicembre, alle 14.30, passeggiata irnitologica gratuita nella riserva naturale della Diaccia Botrona (durata 2 ore e 30 minuti).

Non una semplice passeggiata, ma un’esperienza ravvicinata con la natura più selvaggia e incontaminata della Maremma, in una delle aree umide più importanti d’Europa. Si potranno osservare fenicotteri, aironi e una moltitudine di anatre e limicoli in un emozionante viaggio alla scoperta di questo ambiente naturale di grande valore e dei suoi abitanti piumati.

I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564.416276.

Quella di sabato 13 dicembre sarà la prima delle escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona, programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg marittimo Ricrea.