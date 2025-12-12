“Pelle d’asino”: lo spettacolo per bambini e ragazzi in scena al Teatro Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). Sarà lo spettacolo “Pelle d’asino”, portato in scena dalla compagnia “Catalyst” in collaborazione con Kaos balletto di Firenze, ad inaugurare domenica 14 dicembre, alle 17, “Famiglie a teatro” al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, la rassegna dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie.

La celebre fiaba di trasformazione di Perrault sarà, dunque, il primo di quattro spettacoli dedicati a questo pubblico e, attraverso un linguaggio multidisciplinare fatto di testo, danza contemporanea e musica elettronica, racconterà il percorso di crescita della protagonista, indagando anche sulle radici delle relazioni familiari più ancestrali e sui sentimenti che li governano.

Lo spettacolo

Con la coreografia di Roberto Sartori, il testo e la regia di Riccardo Rombi, i suoni e live electronics di Giovanni Magaglio, i costumi di Manuela del Panta e con Giorgia Caldandrini e la danzatrice Letizia Filippucci, lo spettacolo “Pelle d’asino” nasce dalla volontà di attualizzare un classico della letteratura per ragazzi con linguaggi diversi e moderni. Dal trauma dell’annuncio del padre, che vuol farne la sua sposa, “Pelle d’asino” compirà il suo percorso di crescita, attraverso un coraggioso viaggio nell’età adulta.

La voce attoriale ricopre così un doppio compito: da un lato quello di architettura sonora e veicolo emozionale, dando vita agli innumerevoli personaggi presenti nella fiaba; dall’altro conduce lo spettatore o, meglio, lo accompagna nella dimensione interiore della protagonista della fiaba. Mentre il corpo della danzatrice diventa codice interpretativo, traducendo sulla scena sentimenti, pensieri ed emozioni. Il piano musicale rappresenta il contrappunto necessario per descrivere vere e proprie dimensioni e ambienti sonori, all’interno dei quali si muoveranno i tanti personaggi di questa fiaba.

Accanto alla rappresentazione, il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, si apre alla città, proponendo una serie di attività pensate per vivere appieno la struttura: alle 15, infatti, sono in programma letture e laboratori a cura della Libreria bistrot “AltriMondi” e, alle 16.30, merenda a buffet, offerta dal Teatro.

Biglietti e prossimi spettacoli

Tutti gli spettacoli di “Famiglie a Teatro” inizieranno alle 17 e i biglietti, che hanno un costo di 5 euro, possono essere acquistati al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda aperto tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, il giorno stesso dello spettacolo dalle 15.15 oppure online su www.leopolda.adarte.18tickets.it

Il prossimo appuntamento con la rassegna “Famiglie a teatro” è per domenica 18 gennaio con “Sandokan o la fine dell’avventura”, presentato da I sacchi di sabbia. La messa in scena, tratta da “Le tigri di Mompracem” di Emilio Salgari, propone una versione delle avventure del celebre personaggio, vissute dagli oggetti che si possono trovare su una tavola: ortaggi, cucchiai, grattugie, stoviglie. Un elogio al potere dell’immaginazione che rischia di naufragare nella superficialità e nella frenesia dei nostri giorni.