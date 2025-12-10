Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Arcidosso (Grosseto). Lunedì 15 dicembre AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica a Montelaterone.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 10 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Montelaterone, le Pergole, Benedettini, Case Rosse, la Valle, Calcinaio, Sorripe, la Pieve. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.