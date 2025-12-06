Castiglione della Pescaia accende il Natale: gli appuntamenti della settimana

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Oggi, 6 dicembre, con l’accensione dell’Albero di Natale animata da canti e balli con le fatine di Insieme in Rosa e l’apertura del mercatino artigianale e della Casa di Babbo Natale, Castiglione della Pescaia dà ufficialmente il via al ChristmasTime calandosi nell’atmosfera magica delle festività con tanti appuntamenti per far trascorrere a residenti e turisti giornate all’insegna del calore e della tradizione.

Il programma

Domenica 7 dicembre il Lions Club Salebrvum organizza un pranzo solidale per la comunità castiglionese. L’iniziativa “Insieme a tavola” rientra nel programma del Lions International per celebrare la giornata internazionale della solidarietà universale. Il pranzo, offerto e servito dai soci Lions, è alle 12.30 nel salone San Francesco della parrocchia San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia.

Lunedì 8 dicembre Aperi-karaoke alle 18.30 in piazza della Repubblica, a cura del Ccn – Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia, per trascorrere una serata in compagnia sorseggiando un aperitivo accompagnati da musica e tanta allegria.

La mattina di lunedì, il Museo di Vetulonia apre le sue porte ai bambini con il primo dei laboratori creativi di Natale a cura delle archeologhe dello staff. L’appuntamento è alle 11 per dare sfogo alla creatività e alla fantasia nel realizzare alberelli di Natale, palline e omini di pan di zenzero.

Anche durante le feste proseguono gli appuntamenti del “Patentino dell’ospitalità”, il percorso formativo dedicato agli operatori del turismo promosso dal Comune.

Giovedì 11 dicembre, alle 16, nella sala del Consiglio comunale, si parlerà di “Tuscany Trail e Cicloturismo”. Il cicloturismo è una delle forme di turismo in rapida crescita a livello nazionale ed europeo, capace di unire sport, sostenibilità e scoperta del territorio. Castiglione della Pescaia, con i suoi sentieri e i tanti percorsi che attraversano la costa, le colline, i borghi storici e le aree naturali protette come la Diaccia Botrona, è una destinazione ideale per chi ama viaggiare su due ruote e il passaggio del Tuscany Trail, la più grande bike adventure del mondo, aumenta la visibilità del territorio all’interno della community internazionale dei cicloturisti. In questo incontro saranno esplorate tutte le opportunità che il cicloturismo può offrire a Castiglione della Pescaia per continuare a costruire un’accoglienza consapevole e di qualità.

Giovedì, alle 20, nelle sale parrocchiali di Castiglione della Pescaia ci sarà la Cena d’Avvento, un primo momento celebrativo e di condivisione in attesa del Natale.

Venerdì 12 dicembre l’UniTrè di Castiglione della Pescaia invita tutti all’auditorium della scuola media Orsini alle 15.30 per la conferenza “Sulle tracce di Lawrence d’Arabia”. L’ingegner Tancredi Nannini parlerà della scoperta del sito nabateo di Mada’in Saleh.

Sabato 13 dicembre il Comitato Carnevale castiglionese porta in piazza Orto del Lilli, con inizio alle 14, lo spettacolo “Lo Schiaccianoci e il Natale rubato: caos pasticcino a Castiglione”.

Per gli amanti della natura sabato ci sarà la possibilità di visitare la riserva naturale della Diaccia Botrona, una delle aree umide più importanti d’Italia e d’Europa, riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar per la sua straordinaria biodiversità e per il ruolo essenziale nella rotta migratoria dell’avifauna acquatica. Inizia sabato, con una passeggiata ornitologica di due ore a partire dalle 14.30, il programma di escursioni gratuite coordinate dalla Provincia di Grosseto nell’ambito del progetto Ricrea – Interreg Marittimo IT-FR, che promuove la tutela e valorizzazione delle aree umide del territorio attraverso forme di turismo sostenibile e sensibilizzazione ambientale. Ogni uscita accompagnerà i visitatori attraverso storia, natura e paesaggi che rendono la Diaccia Botrona uno scenario affascinante in ogni stagione

Sabato pomeriggio, alle 17.00, la biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia ospita un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla narrativa contemporanea.

Riccardo Gambelli presenta le sue opere più recenti, “Marilyn si salvò da sola”, “Seme lontano” e “Le fate di Bacco”, tre romanzi che raccontano universi diversi ma accomunati da sensibilità, introspezione e una profonda attenzione alle storie umane.

Dialogherà con l’autore la giornalista Francesca Ciardiello, che guiderà la conversazione attraverso temi, curiosità e retroscena legati alla genesi dei volumi.

Sabato e domenica la “Festa di Natale” coinvolge anche il borgo di Tirli con mostre, la Casa di Babbo Natale, il percorso dei presepi lungo le vie del paese e tanti dolci e prelibatezze tipiche.

Gli appuntamenti della settimana si concludono domenica 14 dicembre al MuVet di Vetulonia, alle 11, con un nuovo laboratorio creativo di Natale per i bambini.