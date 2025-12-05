Home Cultura & Spettacoli“Su la maschera”: presentazione dei bozzetti del Carnevale 2026
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Su la maschera”: presentazione dei bozzetti del Carnevale 2026

L'iniziativa è in programma sabato 6 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 29 views

Follonica (Grosseto). Andrà in scena sabato 6 dicembre, alle 17. al Teatro Fonderia Leopolda “Su la maschera”, il galà di presentazione dei bozzetti della 59a edizione del Carnevale di Follonica.

Dopo l’ufficializzazione qualche settimana fa delle date, con le sfilate che si svolgeranno domenica primo, domenica 8, domenica 15 e sabato 22 febbraio 2026, si andranno a svelare i soggetti dei carri che in queste settimane gli otto rioni stanno realizzando nei capannoni.

Sul palco arricchiranno il programma del pomeriggio anche alcuni ospiti musicali: la cantautrice follonichese Valentina Toni e gli allievi della scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli”.

L’ingresso sarà gratuito.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Natale insieme”: un mese di eventi per le...

Regolamento edilizio, Manni: “Modifica necessaria, ma non sufficiente”

Il Comune modifica il regolamento edilizio: “No a...

Tombolate, laboratori, mercatini, musica, spettacoli: un mese di...

Prospettive di rilancio dell’ippodromo: il Comune organizza un...

Musica, giochi per bambini e caccia al tesoro:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: