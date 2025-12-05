“Su la maschera”: presentazione dei bozzetti del Carnevale 2026

Follonica (Grosseto). Andrà in scena sabato 6 dicembre, alle 17. al Teatro Fonderia Leopolda “Su la maschera”, il galà di presentazione dei bozzetti della 59a edizione del Carnevale di Follonica.
Dopo l’ufficializzazione qualche settimana fa delle date, con le sfilate che si svolgeranno domenica primo, domenica 8, domenica 15 e sabato 22 febbraio 2026, si andranno a svelare i soggetti dei carri che in queste settimane gli otto rioni stanno realizzando nei capannoni.
Sul palco arricchiranno il programma del pomeriggio anche alcuni ospiti musicali: la cantautrice follonichese Valentina Toni e gli allievi della scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli”.
L’ingresso sarà gratuito.