Musica, giochi per bambini e caccia al tesoro: ecco le “Domeniche natalizie alla Cavallerizza”

Grosseto. Nell’ambito del programma “Natale a Grosseto 2025”, l’Istituzione Le Mura ha promosso una serie di appuntamenti che si svolgeranno all’arena La Cavallerizza, che arricchiranno ulteriormente il già ricco programma di eventi che interessa tutto il centro storico e il Bastione Maiano.

“L’arena La Cavallerizza, come abbiamo potuto constatare dall’ottimo gradimento riscontrato, sia nelle manifestazioni estive che natalizie dello scorso anno, si è rivelata essere un luogo particolarmente suggestivo – afferma il presidente dell’Istituzione Le Mura Alessandro Capitani – ed abbiamo quindi ritenuto doveroso animare quello spazio così caro ai grossetani con un concerto della corale Puccini e due appuntamenti con la cooperativa Le Orme, che siamo certi il pubblico e le famiglie apprezzeranno particolarmente”.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi: