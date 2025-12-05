Nasce il comitato Remigrazione e Riconquista: “Un percorso tracciato per il futuro dell’Italia”

Grosseto. Il nuovo comitato Remigrazione e Riconquista prende ufficialmente vita a Grosseto, con l’obiettivo di “dare continuità a un progetto che guarda al futuro del Paese”.
Il Comitato annuncia che “a breve si terrà la presentazione ufficiale, aperta a tutta la cittadinanza, per illustrare come questa iniziativa non sia soltanto una proposta di legge immediatamente attuabile, ma anche un percorso di lungo respiro per il futuro dell’Italia”.
Contatti e informazioni:
- WhatsApp: 339.3887416;
- e-mail: remigrazione.grosseto@gmail.com;
- via Monte Rosa 132, ogni sabato mattina dalle 10 alle 12