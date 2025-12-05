Tombola di beneficenza alla Fonderia 1: il ricavato sarà devoluto alla Caritas

Follonica (Grosseto). L’Università dell’Età Libera organizza, sabato 6 dicembre in Fonderia 1 a Follonica, alle 16.00, la classica tombola di Natale.
Un’occasione per passare in compagnia un pomeriggio all’insegna del divertimento e, perché no, per provare a vincere uno tra i bellissimi premi in palio.
L’intero ricavato verrà devoluto dall’Università dell’Età Libera alla Caritas di Follonica.
Tutta la cittadanza è invitata a partecipare ad un pomeriggio di gioco in compagnia e a dare il proprio contributo per una giusta causa.