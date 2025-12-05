Home AttualitàTombola di beneficenza alla Fonderia 1: il ricavato sarà devoluto alla Caritas
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Tombola di beneficenza alla Fonderia 1: il ricavato sarà devoluto alla Caritas

L'iniziativa è in programma sabato 6 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 43 views

Follonica (Grosseto). L’Università dell’Età Libera organizza, sabato 6 dicembre in Fonderia 1 a Follonica, alle 16.00, la classica tombola di Natale.

Un’occasione per passare in compagnia un pomeriggio all’insegna del divertimento e, perché no, per provare a vincere uno tra i bellissimi premi in palio.

L’intero ricavato verrà devoluto dall’Università dell’Età Libera alla Caritas di Follonica.

Tutta la cittadanza è invitata a partecipare ad un pomeriggio di gioco in compagnia e a dare il proprio contributo per una giusta causa.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Regolamento edilizio, Manni: “Modifica necessaria, ma non sufficiente”

Il Comune modifica il regolamento edilizio: “No a...

Ponte dell’Immacolata: tante iniziative nelle parrocchie e festa...

Cresce la raccolta differenziata in provincia di Grosseto:...

Un presepe all’ingresso del Municipio: è stato allestito...

Prospettive di rilancio dell’ippodromo: il Comune organizza un...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: