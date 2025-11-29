Spettacoli, musica, teatro, fiabe, giochi: un mese di eventi natalizi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Spettacoli, intrattenimenti musicali, teatro, fiabe, giochi e divertimento: Castiglione della Pescaia si prepara al Natale con un ricco cartellone di eventi per vivere tutti insieme la magia più bella dell’anno.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, un mese intero di appuntamenti da non perdere, per tutte le età, pensati dal Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia in collaborazione con il Comune e le tante associazioni del territorio.

Un mercatino artigianale itinerante animerà le vie del borgo, ci sarà il Villaggio con la casa di Babbo Natale, il presepe vivente, la tombola, il Natale on the Road, la sfilata della calza demografica più grande d’Italia, il Capodanno in piazza con musica live, il “Natale in famiglia” con laboratori creativi, giochi e tante attività per i più piccoli.

Tornano le fiabe in biblioteca, gli appuntamenti culturali nei musei e tanti eventi con l’arrivo di Babbo Natale e delle Befane nelle frazioni. Il tutto accompagnato da addobbi, luci, colori, cioccolata calda, vin brulè, dolciumi e leccornie per immergersi nella magica atmosfera di festa.

L’accensione delle luminarie, sabato 6 dicembre alle 17 in piazza della Repubblica, con canti e balli di Natale delle fatine di Insieme in Rosa, darà ufficialmente il via ai festeggiamenti.

«Un Natale all’insegna della spensieratezza e della leggerezza per tutti, grandi e bambini – dichiara il sindaco Elena Nappi –. Il periodo delle festività natalizie nella cultura italiana è quello dedicato alla famiglia, agli affetti, al ritrovarsi in maniera conviviale e provare a staccare dalla routine quotidiana sempre più frenetica, cosi l’amministrazione comunale quest’anno ha deciso di affidarsi alle idee ed alle iniziative delle associazioni del proprio territorio che in maniera eterogenea regalano la loro fantasia alla comunità castiglionese. Un mese di eventi che vivacizzeranno il paese, e tutte le frazioni, dando il proprio contributo per far trascorrere non solo momenti divertenti, ma anche belli ed interessanti dal punto di vista culturale. Anche in occasione del Natale, uno sguardo particolare continua ad essere rivolto ai soggetti più deboli che devono essere coccolati da tutta la comunità. Un ringraziamento speciale va al Ccn, Centro commerciale naturale, per la proposta progettuale presentata che accoglie e valorizza le nostre associazioni, ed a tutte le realtà che mantengono vive le tradizioni ed i sogni dei bambini in questo periodo magico».

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni castiglionesi, del capoluogo e delle frazioni, dal Vespa Club al Comitato Carnevale castiglionese, da La Corte dei Miracoli a Insieme in Rosa, dal Lions Club Salebrum alla parrocchia di San Giovanni Battista, dagli Amici di Vetulonia al circolino di Buriano, dalla Pro Loco di Tirli alle associazioni di Punta Ala, che con passione e impegno ogni anno rendono le feste ancora più colorate.

Anche quest’anno sarà un Natale condiviso, con l’obiettivo di regalare momenti di spensieratezza riscoprendo antiche tradizioni ed allietando le vacanze di residenti e turisti.

Su Visitcastiglionedellapescaia.it il calendario ChristmasTime2025 è in continuo aggiornamento con tutti gli appuntamenti e le iniziative previste nel capoluogo e nelle frazioni (https://visitcastiglionedellapescaia.it/christmas-time/).

Il programma

6 dicembre

Accensione dell’albero di Natale in piazza della Repubblica – Ore 17.00 – Con le fatine di Insieme in Rosa

8 dicembre

Aperikaraoke in piazza della Repubblica – Ore 18.00 – A cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

13 dicembre

“Lo Schiaccianoci e il Natale rubato: caos pasticcino a Castiglione” – Ore 14.00 in piazza Orto del Lilli – Spettacolo a cura del Comitato Carnevale castiglionese

13 dicembre

“Esplora la Diaccia Botrona”: passeggiata ornitologica – Ore 14.30 – Progetto Interreg della Provincia di Grosseto

13 dicembre

La trilogia di Riccardo Gambelli – Ore 17.00 – Presentazione degli ultimi suoi romanzi nella sala del Consiglio, nella biblioteca “Italo Calvino”. Modera la giornalista Francesca Ciardiello

19 dicembre

“Vetulonia a Natale!” – Ore 19.30 – Cena sociale natalizia con “La Velenosa”

20 dicembre

Corsa di Babbo Natale, VIII Memorial Angelo Belli – Ritrovo alle 8.30 a Casa Mora – A cura della Società Atletica castiglionese e dell’Istituto comprensivo “O.Orsini”.

20 dicembre

“Esplora la Diaccia Botrona”: escursione in mountain bike – Ore 9.30 – Progetto Interreg della Provincia di Grosseto

20 dicembre

Patentino dell’ospitalità – Ore 10.00 – Presentazione studi archeologici del territorio nella sala del Consiglio, nella biblioteca “Italo Calvino”

20 dicembre

Presepe vivente – Ore 15.15 – Inizio del corteo alla chiesa S. Maria Goretti – A cura della parrocchia San Giovanni Battista con la collaborazioni delle associazioni del territorio

21 dicembre

Natale on the Road – Parata natalizia – Vespa Club e Leo Club insieme per portare il Natale ai piccoli eroi dell’ospedale Misericordia

21 dicembre

“Vetulonia a Natale!” – Ore 16.00 – Tombolata alla comunità familiare alla Casa Famiglia di Vetulonia

23 dicembre

Fiabe di Natale in biblioteca – Ore 17.00 – Alla biblioteca “Italo Calvino” “C’era una volta Buon Natale…”

23 dicembre

Tombola al circolino di Buriano – Ore 20.30

26 dicembre

Tombola – Ore 19.00 – A cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

27 dicembre

“Esplora la Diaccia Botrona”: passeggiata letteraria – Ore 10.00 – Progetto Interreg della Provincia di Grosseto

27 dicembre

Torneo di panforte – Ore 20.30 al circolino di Buriano

27 dicembre

“Vetulonia a Natale!” – Ore 21.00 – Panfortata alla Casa del Popolo di Vetulonia

28 dicembre

Tombola al circolino di Buriano – Ore 20.30

30 dicembre

Fiabe di Natale in biblioteca – Ore 17.00 – Alla biblioteca “Italo Calvino” “I draghi e le nuvole”

31 dicembre

Capodanno 2026 – Dalle 21.00 in piazza Orto del Lilli animazione e musica live: Impressiva, Music Box e Good Girls Dancer e David Pratelli. A cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

Primo gennaio

1° bagno dell’anno 2026 – Ore 11.30 – Spiaggia ex Maristella – Il tradizionale tuffo in mare per festeggiare l’anno nuovo

Primo gennaio

“Natale in famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Laboratorio d’arte a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

2 gennaio

“Natale in famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Scuola di circo a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

3 gennaio

“Natale in Famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Trucca bimbi e palloncini a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

3 gennaio

Tombola al circolino di Buriano – Ore 20.30

4 gennaio

Esposizione e sfilata della calza demografica più grande d’Italia – Via Celso Camaiori (mattina) e piazzale Maristella (pomeriggio) – A cura de La Corte dei Miracoli e Insieme in Rosa

4 gennaio

“Esplora la Diaccia Botrona”: minitrekking Isola Clodia – Ore 14.30 – Progetto Interreg della Provincia di Grosseto

4 gennaio

“Natale in Famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Laboratorio di riciclo a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

5 gennaio

“Natale in Famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Giochi in legno a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia

5 gennaio

Arriva la Befana a Tirli

5 gennaio

“Vetulonia a Natale!” – Ore 20.00 – La Befana Colonnese in piazza

5 gennaio

Arriva la Befana a Buriano – Ore 20.00

6 gennaio

“Natale in Famiglia” – Ore 15.00 – Piazza Orto del Lilli – Caccia al tesoro per bambini a cura del Centro commerciale naturale Castiglione della Pescaia