Colazione con Azzurro Donna: focus su prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne

Grosseto. Questa mattina, durante un incontro con il gruppo Azzurro Donna di Forza Italia, a Grosseto presso il Bar Perugina, abbiamo affrontato insieme il tema della violenza contro le donne, analizzandolo da più prospettive e mettendo a fuoco diversi punti importanti”: a dichiararlo è Valentina Corsetti, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna.

Tra gli aspetti emersi:

prevenzione culturale, con particolare attenzione all’educazione al rispetto nelle scuole;

supporto concreto alle vittime, potenziando centri antiviolenza, percorsi di protezione e sostegno psicologico;

tutela legale e sicurezza, con l’obiettivo di rendere più rapidi ed efficaci gli strumenti già esistenti;

rete territoriale, per rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali;

sensibilizzazione continua, perché parlare di violenza di genere significa tenere alta l’attenzione ogni giorno.

“Un confronto ricco, utile e costruttivo, che conferma quanto sia fondamentale lavorare insieme per garantire piena tutela e diritti a tutte le donne – aggiunge Valentina Corsetti -. Graditi ospiti della mattina il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Ulmi, anche vicesindaco di Campagnatico, e il coordinatore comunale di Forza Italia Grosseto, Roberta Bardi”.