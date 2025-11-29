“Maledetti amici”: ultimo dell’anno a teatro con Veronesi, Haber e i Musica da Ripostiglio

Follonica (Grosseto). Ultimo giorno dell’anno in compagnia di Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, accompagnati da Musica da Ripostiglio, con lo spettacolo “Maledetti amici”, mercoledì 31 dicembre alle 22.15, sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Un evento organizzato da M. Arte che darà il via a un viaggio nei ricordi, fatto di aneddoti, racconti divertenti, ma anche riflessioni spassionate su quello che è stato e quello che potrà essere. Il tutto con l’immancabile brindisi di mezzanotte, con spumante e panettone in attesa del nuovo anno.

Lo spettacolo

“Maledetti amici” è diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 “Maledetti amici miei” e dopo lo spettacolo “Due maledetti amici” con Rocco Papaleo, torna sul palco per coinvolgere il pubblico insieme all’attore, regista, scrittore e sceneggiatore Alessandro Haber. Una carriera ricca di soddisfazioni e di grandi successi, come il premio di miglior attore non protagonista ricevuto nel 2007 con “Nastri d’argento” per il film “La sconosciuta”, o i vari premi vinti, su tutti il “David di Donatello”. Improvvisazione, racconti e aneddoti dei due grandi artisti, che sapranno divertire e coinvolgere il pubblico.

Ad accompagnare Veronesi e Haber in questa “chiacchierata in musica” saranno i Musica da Ripostiglio, gruppo maremmano pop-swing che si è affermato in questi anni, anche per la ricca attività nei teatri accanto a nomi importanti del panorama culturale italiano. I Musica da Ripostiglio sono Luca Pirozzi (voce, chitarra, banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni). Insieme, pubblico e artisti, festeggeranno poi l’arrivo del nuovo anno con un brindisi e un augurio a base di spumante e panettone.

I biglietti sono in vendita sul circuito online www.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda tutti i sabati dalle o15 alle 19 e, dal pomeriggio di sabato 29 novembre, anche online su www.adarte.18tickets.it

Nella foto di Alessia Piccinetti: Giovanni Veronesi