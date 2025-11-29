“108 metri. The working class hero”: Alberto Prunetti presenta il suo libro

Massa Marittima (Grosseto). Martedì 2 dicembre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, nell’ambito delle iniziative del Book Club, si terrà l’incontro con Alberto Prunetti, autore del libro “108 metri. The working class hero” (Laterza, 2018).

L’evento sarà condotto dal giornalista e scrittore Stefano Pacini.

L’incontro del Book Club rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con questo scrittore, che nei suoi romanzi scrive spesso del territorio assetano ed è considerato uno degli esempi nazionali di letteratura working class, approfondire il suo percorso, riflettere sui temi ancora attualissimi che tocca nei suoi romanzi, come il lavoro, la precarietà e le radici culturali.

“108 metri. The working class hero”, in particolare, è un racconto che, tra memoria familiare e cronaca sociale, mette al centro la dignità dei lavoratori e l’eredità di una generazione che ha fatto del sacrificio quotidiano un valore fondante.

L’autore

Alberto Prunetti (Piombino, 1973) è scrittore e traduttore. Figlio di un saldatore e di una casalinga, si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Siena. Dirige per la casa editrice Alegre la collana editoriale Working Class. Ha pubblicato su svariate testate, tra cui Il Manifesto, Repubblica edizione Firenze e Il Fatto Quotidiano, oltre ad aver fatto parte delle redazioni di Carmilla, Giap, Lavoro culturale e Jacobin Italia.

Come autore ha pubblicato una trilogia di opere che comincia con “Amianto, una storia operaia”, continua con “108 metri” e “Nel girone dei bestemmiatori”, oltre al saggio “Non è un pranzo di gala”. Lo scorso anno è stato ospite a Massa Marittima per parlare del suo libro “Troncamacchioni”, edito da Feltrinelli.

Quest’anno Prunetti era nella cinquina del Premio Campiello.