Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma martedì 2 dicembre

Santa Fiora (Grosseto). Martedì 2 dicembre AdF sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica a Marroneto.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 15.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Marroneto. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

