Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). “Il maestro” di Andrea Di Stefano, “Un semplice incidente” di Jafar Panahi e “Dreams” di Michel Franco saranno in sala questo weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige.

I film e gli orari

“Il maestro” sarà proiettato venerdì 28 alle 16.30, sabato 29 alle 18.45 e domenica 30 novembre alle 16.30.

“Un semplice incidente” ci sarà venerdì 28 alle 18.45, sabato 29 alle 16.30 e domenica 30 novembre alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano).

Sarà la volta di “Dreams”, infine, venerdì 28 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 29 alle 21 e domenica 30 novembre alle 18.45.

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala. Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito www.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.