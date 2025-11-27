“Occupiamo il Garibaldi” sabato la presentazione del libro

Grosseto – Sabato 29 novembre, alle 10:00, alla “Sala Pegaso” della Provincia di Grosseto si terrà la presentazione del libro “Occupiamo il Garibaldi” – Quando le donne lottano per i diritti– a cura di Laura Ciampini e Alessandra Grechi, casa editrice 4 punte.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Grosseto e dalla sua Commissione pari opportunità.

Il progetto nasce da un’idea del Coordinamento Donne ANPI “Licena Rosi Boschi” della sez. ANPI di Grosseto “Elvio Palazzoli ” che, oltre a pubblicare nuovamente la tesi di laurea di “Vanna” Maria Zanini, ha voluto ripercorrere il periodo di grande attivismo al femminile che ha caratterizzato la piccola città di Grosseto negli anni ’70-’90 portando ad organizzare il primo Consultorio quando ancora la legge nazionale e regionale non ne prevedeva l’istituzione, a manifestare per una donna licenziata per aver tentato l’interruzione di gravidanza, portando a scendere in corteo un fiume di donne provenienti da tutte le parti d’Italia ed occupare in modo pacifico il “Garibaldi” (ex orfanatrofio) che diventerà un centro sociale capace di fornire servizi sociali e attività culturali.

La sez.ANPI “Elvio Palazzoli” di cui fa parte il Coordinamento Donne si impegnano da sempre per proporre azioni di memoria attiva e creare valore aggiunto all’intera comunità grossetana che pertanto è invitata tutta a partecipare.